Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения аутсайдеру НХЛ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу гостей. В составе «Чикаго» шайбы забросили Коннор Бедард (31-я минута), Лэндон Слаггерт (39), Райан Донато (49) и Теуво Терявяйнен (60). У хозяев площадки автором гола стал Брейден Пойнт (4).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Этот ассист стал для Кучерова 604-м в карьере в чемпионатах НХЛ. По количеству передач 31-летний россиянин догнал Павла Дацюка и разделил с ним пятое место в списке лучших ассистентов в истории лиги среди российских хоккеистов. В 47 матчах сезона-2024/25 Кучеров набрал 74 очка (23 гола и 51 передача), он занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил матч по причине болезни. Форвард «Чикаго» Илья Михеев нанес один бросок в створ ворот и очков не набрал.
В других матчах игрового дня НХЛ хоккеисты «Баффало Сейбрз» разгромили «Бостон Брюинз» благодаря хет-трикам Тейджа Томпсона и Джей-Джей Петерки, а «Виннипег Джетс» выиграли у «Монреаль Канадиенс» (4:1).