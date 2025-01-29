Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения аутсайдеру НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Этот ассист стал для Кучерова 604-м в карьере в чемпионатах НХЛ. По количеству передач 31-летний россиянин догнал Павла Дацюка и разделил с ним пятое место в списке лучших ассистентов в истории лиги среди российских хоккеистов. В 47 матчах сезона-2024/25 Кучеров набрал 74 очка (23 гола и 51 передача), он занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.