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Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения аутсайдеру НХЛ

«Тампа» проиграла «Чикаго» в матче НХЛ, несмотря на голевую передачу Кучерова.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу гостей. В составе «Чикаго» шайбы забросили Коннор Бедард (31-я минута), Лэндон Слаггерт (39), Райан Донато (49) и Теуво Терявяйнен (60). У хозяев площадки автором гола стал Брейден Пойнт (4).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Этот ассист стал для Кучерова 604-м в карьере в чемпионатах НХЛ. По количеству передач 31-летний россиянин догнал Павла Дацюка и разделил с ним пятое место в списке лучших ассистентов в истории лиги среди российских хоккеистов. В 47 матчах сезона-2024/25 Кучеров набрал 74 очка (23 гола и 51 передача), он занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил матч по причине болезни. Форвард «Чикаго» Илья Михеев нанес один бросок в створ ворот и очков не набрал.

В других матчах игрового дня НХЛ хоккеисты «Баффало Сейбрз» разгромили «Бостон Брюинз» благодаря хет-трикам Тейджа Томпсона и Джей-Джей Петерки, а «Виннипег Джетс» выиграли у «Монреаль Канадиенс» (4:1).

Тампа-Бэй
1:4
1:0, 0:2, 0:2
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
29.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Люк Ричардсон
Вратари
Йонас Йоханссон
(Йонас Йоханссон)
Арвид Содерблум
1-й период
03:34
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
12:42
Майкл Эйссимонт
12:42
Земгус Гиргенсонс
12:42
Ник Фолиньо
12:42
Сет Джонс
12:42
Ник Фолиньо
16:17
Патрик Марун
16:17
Патрик Марун
2-й период
28:00
Никита Кучеров
28:24
Эрик Чернак
30:19
Коннор Бедард
(Сет Джонс, Ник Фолиньо)
38:14
Лэндон Слаггерт
(Лукас Райхель)
3-й период
48:02
Райан Донато
(Сет Джонс, Филипп Курашев)
54:00
Майкл Эйссимонт
54:00
Майкл Эйссимонт
54:00
Тайлер Бертуцци
54:00
Коннор Бедард
59:03
Теуво Терявяйнен
(Джейсон Дикинсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
15
Штрафное время
17
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Чикаго
НХЛ: таблица и календарь