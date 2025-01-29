«Айлендерс» одолели «Колорадо» благодаря голу Романова и 30 сейвам Сорокина

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков из 32 и был признан первой звездой матча. Нападающий «островитян» Максим Цыплаков сыграл впервые после трехматчевой дисквалификации, нанес один бросок в створ ворот, провел один силовой прием и очков не набрал.