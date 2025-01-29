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«Айлендерс» одолели «Колорадо» благодаря голу Романова и 30 сейвам Сорокина

«Айлендерс» обыграли «Колорадо» благодаря голу Романова и 30 сейвам Сорокина.

Источник: Bruce Bennett/Getty Images

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2 (0:0, 1:1, 4:1). В составе «Айлендерс» шайбы забросили Андерс Ли (25-я минута), Симон Хольмстрем (42, 59), Бо Хорват (52) и российский защитник Александр Романов (58). У «Колорадо» авторами голов стали Арттури Лехконен (33) и Джек Друри (55).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков из 32 и был признан первой звездой матча. Нападающий «островитян» Максим Цыплаков сыграл впервые после трехматчевой дисквалификации, нанес один бросок в створ ворот, провел один силовой прием и очков не набрал.

«Айлендерс» одержали пятую победу в чемпионате подряд. «Колорадо» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах сезона-2024/25.

Айлендерс
5:2
0:0, 1:1, 4:1
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
29.01.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 15735 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Джаред Беднар
Вратари
Илья Сорокин
Маккензи Блэквуд
(Маккензи Блэквуд)
1-й период
13:20
Жан-Габриэль Пажо
2-й период
24:11
Андерс Ли
(Энтони Деанджело, Брок Нельсон)
28:26
Андерс Ли
33:00
Арттури Лехконен
(Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон)
3-й период
41:54
Симон Хольмстрем
(Жан-Габриэль Пажо)
51:23
Бо Хорват
(Скотт Перунович, Андерс Ли)
54:55
Джек Друри
(Мартин Нечас, Джош Мэнсон)
57:31
Александр Романов
(Симон Хольмстрем, Кейси Сизикас)
58:50
Симон Хольмстрем
(Жан-Габриэль Пажо)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Айлендерс
Колорадо
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