«Айлендерс» одолели «Колорадо» благодаря голу Романова и 30 сейвам Сорокина

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2 (0:0, 1:1, 4:1). В составе «Айлендерс» шайбы забросили Андерс Ли (25-я минута), Симон Хольмстрем (42, 59), Бо Хорват (52) и российский защитник Александр Романов (58). У «Колорадо» авторами голов стали Арттури Лехконен (33) и Джек Друри (55).
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков из 32 и был признан первой звездой матча. Нападающий «островитян» Максим Цыплаков сыграл впервые после трехматчевой дисквалификации, нанес один бросок в створ ворот, провел один силовой прием и очков не набрал.
«Айлендерс» одержали пятую победу в чемпионате подряд. «Колорадо» потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах сезона-2024/25.