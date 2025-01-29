Клуб Панарина унизили, Овечкин снова не забил: русский день в НХЛ

Андрей Свечников набрал три очка в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» и принес «Каролине Харрикейнз» уверенную победу, Александр Романов впервые в карьере забил в двух матчах НХЛ подряд, Александр Овечкин не смог приблизиться к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, но добился победы. О выступлении россиян в Северной Америке — в обзоре игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Россиянин устроил ураган в Нью-Йорке
«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз» стали одними из главных деятелей на трансферном рынке по ходу текущего сезона НХЛ. Но оба клуба находятся в совершенно разном положении. «Синерубашечники» были вынуждены бомбить неожиданными обменами, чтобы встряхнуть команду, оказавшейся в затянувшемся кризисе с риском не попасть в плей-офф, «ураганы» же осуществили одну из самых громких сделок десятилетия ради повышения шансов на Кубок Стэнли, выменяв Микко Рантанена у «Колорадо Эвеланш», а вместе с ним забрав опытного Тейлора Холла у «Чикаго Блэкхокс».
Оба новичка набрали свои первые очки за «Харрикейнз» в матче с «Рейнджерс». Оба же поучаствовали в голах, автором которых стал Андрей Свечников. Российский талант и суперфорвард «Каролины» забивает в этом сезоне не так часто, но сегодня устроил настоящее голевое пиршество. Ему потребовалось меньше минуты с момента стартового вбрасывания, чтобы «прошить» Игоря Шестеркина, с которым у Андрея имеются старые счеты. В этот раз до конфликта не дошло, а Свечников все доказал не словом, а делом. К концу второго периода россиянин забил еще раз, а в третьей 20-минутке отметился и голевой передачей.
Для Свечникова матч с «Рейнджерс» стал 20-м в карьере в чемпионатах НХЛ с тремя набранными очками. По этому показателю вошел в семерку лучших игроков в истории клуба. Результативнее россиянина выступали только Эрик Стаал (64 матча с 3+ очками), Себастьян Ахо (47), Теуво Терявяйнен (26), нынешний главный тренер команды Род Бриндамор (25), Рэй Уитни (22) и Джефф Скиннер (21). Матч в итоге завершился уверенной победой «Каролины» со счетом 4:0, а Свечников был признан первой звездой встречи. Без альтернативы.
«Андрей — Великан», — так оценила перформанс россиянина пресс-служба НХЛ.
Внук Билялетдинова дал огня
Параллельно с бойней на «Мэдисон Сквер Гарден» Нью-Йорк шумел и гудел от другого хоккейного матча: «Айлендерс» сразились с «Колорадо» и добились громкой победы (5:2). Впервые после трехматчевой дисквалификации в играющий состав «островитян» вернулся Максим Цыплаков. Впрочем, российский форвард был заявлен в четвертом звене, а результативными действиями отметиться не сумел. Последний раз экс-нападающий московского «Спартака» набирал очки больше месяца назад.
Зато у «Айлендерс» успешный результативный ритм набрал Александр Романов. Российский защитник пока привыкает к своему новому партнеру по паре обороны Тони Деанджело, который ранее «по семейным причинам» покинул стан петербургского СКА, но на данном этапе у этого сочетания все идет неплохо. «Айлендерс» не проигрывают на протяжении уже пяти матчей подряд, что в нынешние времена является сюрпризом даже для самых верных и оптимистичных болельщиков клуба. Романов — один из главных творцов этого успеха.
В матче с «Колорадо» внук Зинэтулы Билялетдинова отметился голом в концовке встречи, сняв все сомнения об исходе игры. Россиянин впервые в своей карьере в НХЛ отличился в двух матчах чемпионата подряд. Накануне Романов забил все той же «Каролине». Отметился Александр и очередным эффектным силовым приемом. После мощного хита защитника «Айлендерс» на ногах не смог устоять второй по важности игрок в составе «Колорадо» Кейл Макар.
Еще одним творцом победы «Айлендерс» стал Илья Сорокин. Российский голкипер отразил 30 бросков из 32 и был признан первой звездой встречи. Одна из двух шайб, пропущенных Сорокиным, получилась столь эффектной, сколь и комичной. Арттури Лехконен умудрился бросить по воротам из положения полулежа-полусидя, с трудом замкнув передачу Натана Маккиннона, который укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров сезона. В 52 играх канадец набрал 78 очков (19+59).
Кучеров не спас «Тампу» от позора
«Чикаго» образца последних нескольких лет и близко не напоминает ту команду, которая выигрывала Кубки Стэнли один за другим. «Блэкхокс» не поднимаются со дна турнирной таблицы и единственное, на что претендуют от сезона к сезону, — на высокие места для выбора на драфте. Однако аутсайдеры НХЛ периодически показывают яркий хоккей с не менее ярким результатом. Именно это произошло сегодня в Тампе.
Местные «Лайтнинг» явно рассчитывали на успех. Особенно когда Брейден Пойнт отметился быстрым голом после красивой комбинации с участием Джейка Гюнцеля и Никиты Кучерова. Российский форвард отметился 604-й голевой передачей в карьере и по этому показателю сравнялся с легендарным Павлом Дацюком, разделив с Волшебником пятое место в списке лучших ассистентов в истории лиги среди российских хоккеистов. Всего же в 47 матчах сезона Кучеров набрал 74 очка (23+51), благодаря чему занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Никита своего рода тоже волшебник для «Тампы», но его магии сегодня было недостаточно.
«Чикаго» оформил мощный камбэк и начал его с изумительного гола Коннора Бедарда: канадский талант нанес потрясающий по точности бросок почти с нулевого угла. Бэкап Андрея Василевского, пропустившего матч из-за болезни, не смог среагировать на этот выстрел. Всего же в воротах «Лайтнинг» побывало четыре шайбы. «Молнии» потерпели четвертое поражение в пяти последних матчах.
Овечкин не забивает, но «Вашингтон» побеждает
Основное внимание было приковано к встрече в Калгари, где местные «Флэймз» играли с «Вашингтон Кэпиталз». «Огоньки» ведут острую борьбу за попадание в плей-офф, тогда как «столичные» всерьез претендуют на Президентский кубок. Накануне их главный конкурент «Виннипег Джетс» одолели «Монреаль Канадиенс», и подопечные Спенсера Карбери не позволили тем уйти в единоличные лидеры. «Вашингтон» благодаря голу Алексея Протаса увез из провинции Альберта важные два очка, а сам белорусский форвард продлил личную результативную серию до пяти матчей.
Что касается Овечкина, то Александр во второй игре подряд не смог отметиться результативными действиями. У лидера «Вашингтона» мог появиться шанс забить в пустые ворота в концовке встречи, но партнер россиянина по звену Том Уилсон подвел своего капитана и удалился на скамейку штрафников. В спецбригаде меньшинства же Овечкин, как известно, не играет. С другой стороны, в Америке оценивают то, как Ови меняет свой стиль игры. Россиянин стал заметно реже вести силовую борьбу и чаще концентрироваться на создании голевых моментов. В последних двух матчах, которые Александр провел в тройке с Диланом Строумом и все тем же Уилсоном, российский форвард не применил ни одного силового приема. Зато нанес суммарно 11 бросков (и это только в створ ворот).
«С тех пор, как Ови вернулся после перелома ноги, он пытался вернуться в ритм. В матче с “Ванкувером” капитан “Вашингтона” был той силой, с которой нужно считаться, он стал лидером команды с семью бросками, играл с умом и создавал довольно много моментов. Алекс выглядел намного сильнее, и это положительный знак, что он чувствует себя лучше. Первая тройка преобразилась и обрела некоторую “химию” после того, как Тома Уилсона переставили к Овечкину и Дилану Строуму, а Коннора Макмайкла переместили в тройку к Пьер-Люку Дюбуа и Алексею Протасу. Эти трое проделали солидную работу и сделали хороший шаг в правильном направлении, поскольку Строум и Овечкин в последнее время испытывали сложности, играя вместе», — так оценила игру Ови известная журналистка портала The Hockey News Сэмми Сильбер.
Незаметный русский герой
Павел Дорофеев в новом сезоне НХЛ заставляет общественность обратить внимание на его игру и результаты. Нынешних «Вегас Голден Найтс» уже нельзя представить без классного и талантливого российского форварда. Точно так же, как и «Коламбус Блю Джекетс» — без Кирилла Марченко, например. Дорофеев проявляет себя поистине элитным снайпером. Для сравнения — 24-летний форвард забросил столько же шайб, сколько и Овечкин. Всего же в 51 игре Дорофеев набрал 33 балла (22+11), он уверенно лидирует в списке лучших снайперов команды.
Один из голов Павел оформил в сегодняшней игре с «Даллас Старз». И этот матч «рыцари» должны были забирать. При том, что Дорофеев кроме заброшенной шайбы записал на свой счет еще и результативную передачу. К середине матча «Вегас» вел со счетом 3:1 и, казалось, уверенно идет к победе. Однако у «звезд» были свои планы и контраргументы в лице Уайатта Джонстона. Молодой канадский форвард поддержал тренд дня и оформил хет-трик, принес «Далласу» волевую победу в овертайме. Ранее в этот же игровой день по три шайбы за матч забросили форварды «Баффало Сейбрз» Тейдж Томпсон и Джей-Джей Петерка, казнившие «Бостон Брюинз» (7:2).
Автор: Андрей Сенченко