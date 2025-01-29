Клуб Панарина унизили, Овечкин снова не забил: русский день в НХЛ

Что касается Овечкина, то Александр во второй игре подряд не смог отметиться результативными действиями. У лидера «Вашингтона» мог появиться шанс забить в пустые ворота в концовке встречи, но партнер россиянина по звену Том Уилсон подвел своего капитана и удалился на скамейку штрафников. В спецбригаде меньшинства же Овечкин, как известно, не играет. С другой стороны, в Америке оценивают то, как Ови меняет свой стиль игры. Россиянин стал заметно реже вести силовую борьбу и чаще концентрироваться на создании голевых моментов. В последних двух матчах, которые Александр провел в тройке с Диланом Строумом и все тем же Уилсоном, российский форвард не применил ни одного силового приема. Зато нанес суммарно 11 бросков (и это только в створ ворот).