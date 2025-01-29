Комментатор рассказал, чем его поразил «Вашингтон» Овечкина

«Чем меня продолжает поражать “Вашингтон” — это команда, которая до сих пор ни одного спада не испытала, до сих пор не просела, до сих пор они не проиграли три матча подряд хотя бы в этом сезоне. Сейчас у них там опять какая-то сумасшедшая серия была. Все играют. И Овечкин играет, и Протас великолепно играет, и Дюбуа играет, и Сандин играет, и Чикран как играет. Это тоже вообще огромное удивление, как его-то даже они перезапустили, Дюбуа-то еще, ладно, а Чикран — это прям вау», — подчеркнул Майков.