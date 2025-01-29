Скандальный американец сбежал от Ротенберга и попал к внуку Билялетдинова. Романов тащит на себе Деанджело

Долгое время считалось, что если игрок НХЛ приезжает в КХЛ, то его карьера так и закончится где-то на просторах европейского хоккея. Назад дороги нет, разве что в низшие лиги. Вот и когда Тони Деанджело заключал контракт СКА, казалось, что для него это билет в один конец. Дело не в том, что Россия и питерский клуб — это дно, на которое опустился американский защитник. Больно уж много он натворил на родине, чтобы там его приняли с распростертыми объятиями.