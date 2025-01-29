Скандальный американец сбежал от Ротенберга и попал к внуку Билялетдинова. Романов тащит на себе Деанджело

Долгое время считалось, что если игрок НХЛ приезжает в КХЛ, то его карьера так и закончится где-то на просторах европейского хоккея. Назад дороги нет, разве что в низшие лиги. Вот и когда Тони Деанджело заключал контракт СКА, казалось, что для него это билет в один конец. Дело не в том, что Россия и питерский клуб — это дно, на которое опустился американский защитник. Больно уж много он натворил на родине, чтобы там его приняли с распростертыми объятиями.
Как же мы ошибались! Деанджело вернулся в НХЛ. Причем вернулся чуть ли не триумфально. Наверное, он сам этого не ожидал. Предположим, что Тони рассматривал возвращение в сильнейшую лигу мира после того, как проведет топовый сезон в КХЛ. Успешная игра за СКА действительно могла стать для него трамплином. Вот только Санкт-Петербург он покинул с сомнительной статистикой и такой же неоднозначной репутацией.
Несмотря на то, что от Деанджело многого не ждали, он отлично вписался в состав «Айлендерс». Судите сами: за 2 матча у него одна голевая передача, показатель полезности «+2» и игровое время 23:39! Для сравнения, за СКА американец с итальянскими корнями играл в среднем 23:37. То есть его роль в клубе из Санкт-Петербурга была аналогичной, что и в клубе из Нью-Йорка. Как это ему удалось? И как вообще Деанджело оказался в составе «островитян»?
«Айлендерс» — одна из худших команд этого регулярного чемпионата. Вряд ли Деанджело смог бы подписаться с претендентами на плей-офф и тем более Кубок Стэнли. Правда, основная проблема «островитян» — это вовсе не оборона, где хватает классных исполнителей, а нападение. Нападение в глобальном плане. Деанджело, являющийся по сути полузащитником, как раз способен добавить команде из Нью-Йорка креатива, пусть и действуя из глубины.
Но все-таки Тони вряд ли бы оказался в команде Патрика Руа, если бы не травма Ноа Добсона — самого результативного защитника «Айлендерс» и лидера команды. Деанджело подписали через несколько дней после травмы Добсона. Тони согласился на минимальный контракт, а заодно был вынужден пройти процедуру драфта отказов. Это обязательное условие для игроков, приезжающих из Европы посреди сезона.
Уже после того как Деанджело дебютировал в матче против своей бывшей команды «Каролины», из строя выбыл Райан Пулок — еще один важный игрок в оборонительной линии «островитян». На них во многом и держалась защита «Айлендерс». Ну и, конечно, на Илье Сорокине. Потеряв двух защитников, проводивших по 20+ минут на льду, Патрик Руа не побоялся возложить большую ответственность на Деанджело. Он, по сути, и забрал время Пулока, а еще занял место в первой бригаде большинства.
Впрочем, ничего бы этого не было, не будь рядом Александра Романова. Именно российский защитник стал напарником Деанджело. Что символично, учитывая, что Тони только-только приехал с родины Романова. Но важно даже не это, а то, что Романов — топовый оборонительный защитник, который временно засунул свой атакующий потенциал в дальний ящик. Он 16-й в лиге защитник по силовым приемам, лучший по этому компоненту в «Айлендерс», а также третий в команде по блокированным броскам.
В матче с «Колорадо» Романов показал на деле, насколько он крутой парень. Внук Зинэтулы Билялетдинова поймал не кого-нибудь, а Кэйла Макара. Лидер «Колорадо» — не самый крупный парень, но невероятно быстрый. Оттого и попасть в него не так уж просто, как это может показаться. Но Романов смог. А еще добавил к этому заброшенную шайбу! Всего у него уже два гола в двух матчах. И оба — в паре с Деанджело.
Поразительно, но играя вместе, Романов и Деанджело умудряются приносить «Айлендерс» победы. Американец не пожарит, как в последнее время в составе СКА, а россиянин не только балансирует взбалмошного напарника, но и умудрился ярче прежнего проявлять себя в нападении. Быть может, именно такого плана и такого уровня игрока рядом не хватало Деанджело, чтобы проявить себя в КХЛ? Впрочем, не забываем, что во главе клуба из Нью-Йорка стоит Патрик Руа — тренер не менее эмоциональный, чем Роман Ротенберг и сам Деанджело. Там может рвануть так, что «семейными обстоятельствами» не объяснишь.
Дмитрий Ерыкалов