«Филадельфия» всухую проиграла «Нью-Джерси» с выходом на замену Федотова, у Мичкова — «-1»

Сегодня, в ночь с 29 на 30 января мск на льду «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфия Флайерз».