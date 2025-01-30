«Филадельфия» всухую проиграла «Нью-Джерси» с выходом на замену Федотова, у Мичкова — «-1»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились чешский форвард Ондржей Палат, американцы Люк Хьюз и Джек Хьюз, канадские нападающие Натан Бастиан и Доусон Мерсер.
Российский вратарь «Филадельфии» Иван Федотов вышел на замену после четырёх пропущенных гостями шайб вместо шведского голкипера Самуэля Эрссона и отразил 9 из 10 бросков (90%). Нападающий «Флайерз» Матвей Мичков завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
«Нью-Джерси» начнёт выездную серию и сыграет с «Баффало Сэйбрз» 2 февраля. «Филадельфия» дома встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» также 31 января.