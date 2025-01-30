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«Филадельфия» всухую проиграла «Нью-Джерси» с выходом на замену Федотова, у Мичкова — «-1»

Сегодня, в ночь с 29 на 30 января мск на льду «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфия Флайерз».

Источник: Bruce Bennett/Getty Images

В составе победителей заброшенными шайбами отметились чешский форвард Ондржей Палат, американцы Люк Хьюз и Джек Хьюз, канадские нападающие Натан Бастиан и Доусон Мерсер.

Российский вратарь «Филадельфии» Иван Федотов вышел на замену после четырёх пропущенных гостями шайб вместо шведского голкипера Самуэля Эрссона и отразил 9 из 10 бросков (90%). Нападающий «Флайерз» Матвей Мичков завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Нью-Джерси» начнёт выездную серию и сыграет с «Баффало Сэйбрз» 2 февраля. «Филадельфия» дома встретится с «Нью-Йорк Айлендерс» также 31 января.

Нью-Джерси
5:0
0:0, 4:0, 1:0
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
30.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16026 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Джон Торторелла
Вратари
Джейк Аллен
Самуэль Эрссон
(Иван Федотов)
1-й период
06:45
Томаш Татар
19:26
Морган Фрост
2-й период
20:54
Ондржей Палат
(Джек Хьюз, Йеспер Братт)
22:00
Кертис Лазар
22:24
Тайсон Форстер
23:47
Джек Хьюз
26:27
Люк Хьюз
27:06
Кертис Макдермид
27:06
Джонатан Ковачевич
27:06
Джонатан Ковачевич
27:06
Ник Силер
27:06
Гарнет Хэтэуэй
27:06
Гарнет Хэтэуэй
27:56
Стефан Ноесен
27:56
Стефан Ноесен
27:56
Джейми Драйсдейл
30:57
Шон Кутюрье
32:41
Нэйтан Бастиан
(Тимо Майер, Люк Хьюз)
33:43
Доусон Мерсер
(Бретт Пеши, Тимо Майер)
3-й период
41:58
Джек Хьюз
(Йеспер Братт, Бретт Пеши)
54:35
Ник Силер
Лучшие игроки матча
Статистика
16
Штрафное время
16
3
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь