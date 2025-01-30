Бобровский стал вторым российским вратарём по «сухим» матчам в НХЛ, догнав Хабибулина

В ночь с 29 на 30 января мск в домашнем матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0) Бобровский отразил 30 бросков в створ и оформил шат-аут, который стал для него 46-м в карьере. Таким образом, Сергей догнал по количеству «сухарей» в регулярных сезонах НХЛ Николая Хабибулина, на счету которого 46 таких матчей в 799 сыгранных. Бобровскому для достижения этого показателя потребовалось 734 игры.