Гол Сергачева не спас «Юту» от поражения «Питтсбургу» в матче НХЛ

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. «Юта» уступила в овертайме «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. За «Юту» голы забили российский защитник Михаил Сергачев (15-я минута) и Майкл Карконе (29). За «Питтсбург» шайбы забросили Маркус Петтерссон (27), Эрик Карлссон (47) и Сидни Кросби (64).
Сергачев забил в первом матче после возвращения. Россиянин пропустил пять встреч регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела. Всего в его активе 31 очко (9 голов + 22 передачи) в 45 матчах сезона.
«Питтсбург» прервал серию из трех поражений и с 50 очками идет на последнем месте в Столичном дивизионе. «Юта» (50 баллов) проиграла в третьей встрече подряд и идет на пятом месте в Центральном дивизионе.