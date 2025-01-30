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Гол Сергачева не спас «Юту» от поражения «Питтсбургу» в матче НХЛ

«Юта» проиграла в овертайме «Питтсбургу» в матче НХЛ.

Источник: Chris Gardner/Getty Images

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. «Юта» уступила в овертайме «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Солт-Лейк-Сити, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. За «Юту» голы забили российский защитник Михаил Сергачев (15-я минута) и Майкл Карконе (29). За «Питтсбург» шайбы забросили Маркус Петтерссон (27), Эрик Карлссон (47) и Сидни Кросби (64).

Сергачев забил в первом матче после возвращения. Россиянин пропустил пять встреч регулярного чемпионата из-за травмы нижней части тела. Всего в его активе 31 очко (9 голов + 22 передачи) в 45 матчах сезона.

«Питтсбург» прервал серию из трех поражений и с 50 очками идет на последнем месте в Столичном дивизионе. «Юта» (50 баллов) проиграла в третьей встрече подряд и идет на пятом месте в Центральном дивизионе.

Юта
2:3
1:0, 1:1, 0:1
ОТ
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
30.01.2025, 05:30 (МСК UTC+3)
Delta Center, 11131 зритель
Главные тренеры
Андре Туриньи
Майк Салливан
Вратари
Коннор Ингрэм
Алекс Неделькович
1-й период
02:04
Лайам О`Брайен
02:04
Боконджи Имама
13:47
Блэйк Лизотт
14:51
Михаил Сергачев
(Ник Шмальц, Логан Кули)
2-й период
24:13
Барретт Хэйтон
26:40
Маркус Петтерссон
(Сидни Кросби, Мэтт Грызлик)
28:36
Майкл Карконе
(Джон Марино, Ник Бьюгстад)
3-й период
46:17
Эрик Карлссон
Овертайм
63:54
Сидни Кросби
(Коди Гласс, Рикард Ракелль)
Лучшие игроки матча
Статистика
7
Штрафное время
7
1
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Юта
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь