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Вратаря «Флориды» Бобровского признали первой звездой дня в НХЛ

Россиянин отыграл «на ноль» встречу против «Лос-Анджелеса».

Источник: Joel Auerbach/Getty Images

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на четверг «Флорида» со счетом 3:0 обыграла «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Бобровский отыграл встречу «на ноль», отразив 29 бросков. Он провел 46-й «сухой» матч в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю Бобровский вышел на второе место среди российских вратарей, сравнявшись с Николаем Хабибулиным. Лидером является Евгений Набоков, который 59 раз оставлял ворота в неприкосновенности.

Флорида
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
30.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Джим Хиллер
Вратари
Сергей Бобровский
Дарси Кемпер
(Дарси Кемпер)
1-й период
04:55
Сэм Беннетт
(Мэттью Ткачак, Дмитрий Куликов)
09:13
Йеспер Боквист
11:35
Тревор Льюис
15:33
Мэттью Ткачак
15:33
Джоэль Эдмундсон
17:52
Нэйт Шмидт
18:51
Кевин Фиала
3-й период
42:47
Тревор Льюис
44:38
Уоррен Фогеле
44:43
Александр Барков
(Мэттью Ткачак, Сэм Райнхарт)
58:48
Мэттью Ткачак
(Эту Луостаринен, Аарон Экблад)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Лос-Анджелес
НХЛ: таблица и календарь