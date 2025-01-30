Вратаря «Флориды» Бобровского признали первой звездой дня в НХЛ

В ночь на четверг «Флорида» со счетом 3:0 обыграла «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Бобровский отыграл встречу «на ноль», отразив 29 бросков. Он провел 46-й «сухой» матч в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю Бобровский вышел на второе место среди российских вратарей, сравнявшись с Николаем Хабибулиным. Лидером является Евгений Набоков, который 59 раз оставлял ворота в неприкосновенности.