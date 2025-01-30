Не только Овечкин летит за крутым рекордом в Америке! Бобровский может установить русское достижение всех времен

Сегодняшний матч «Флорида Пантерз» против «Лос-Анджелес Кингз» стал значимым не только для Дмитрия Куликова — голкипер Сергей Бобровский оформил «сухарь». Сделав 29 сэйвов с 29 бросков, Бобровский записал на свой счет сразу несколько достижений. Шатаут стал для Сергея 13-м в составе «Пантерз», это третий показатель в истории франшизы — Боб делит третью строчку с американским голкипером Джоном Ванбисбруком. Больше сухих матчей у чешского вратаря Томаша Вокоуна (23) и канадского голкипера Роберта Луонго (38).
«Бобровский приложил много усилий, чтобы дать нам такое преимущество сегодня. Возможно, в данной части сезона это не имеет особого смысла для всех, но нам нужны такие игры… прийти на арену и просто показать все, на что мы способны», — сказал Мэттью Ткачак после матча.
В заокеанской карьере Сергея этот сухой матч стал 46-м. Боб повторил результат Николая Хабибулина и разделил с ним вторую строчку по сухарям в истории НХЛ среди россиян. Рекорд среди соотечественников принадлежит Евгению Набокову — 59 игр «на 0» в карьере. Вероятно, в ближайшее время этот рекорд побит не будет, по крайней мере Бобровским. Сегодняшний шатаут стал лишь вторым в нынешнем сезоне, в прошлой регулярке, для сравнения, таких было шесть. С учетом того, что Сергею уже 36 лет, дотянуться до Набокова будет непросто. Впрочем, голкиперы способны играть и до 40, поэтому шансы у Боба определенно.
Плюс ко всему прочему в этом сезоне сильно упал показатель Бобровского по предотвращенным голам среди ожидаемых. В прошлом году по завершении регулярного чемпионата показатель Сергея составлял 15,6, и это было шестое место. Сейчас он составляет −0.2, Бобровский находится на 50-й строчке (все показатели взяты с портала MoneyPuck).
Два сезона подряд «Пантерз» доходили до финала розыгрыша Кубка Стэнли. Первая попытка закончилась для «Флориды» обидным поражением 1−4 в серии от «Вегаса». Во второй раз команда Пола Мориса завоевала долгожданный Кубок. Но пришлось потратить на это немало сил — в ¼ и в ½ «пантеры» провели по шесть игр, в финале — семь. Подобные «походы» не могут не сказываться, потому что сезон заканчивается сильно позже и времени на отдых и восстановление остается намного меньше.
Хотя результаты «Флориды» на данный момент почти не отличаются от прошлогодних. Предыдущую регулярку «пантеры» закончили на первом месте в Атлантическом дивизионе и третьем в Восточной конференции. Сейчас «Пантерз» идут на первой строчке своего дивизиона и четвертой в конференции. Говорить о каком-то спаде не приходится, достаточно ровное положение по сравнению с теми же «Рейнджерс», которых откровенно «помотало» относительно прошлого сезона. Хватит ли у банды Бобровского сил на третий подряд продолжительный поход за Кубком Стэнли? Узнаем через несколько месяцев. Пример в лице «Тампы», которая совсем недавно играла в финалах трижды кряду и взяла два титула, должен «пантер» вдохновлять.
Автор: Надежда Тонконог