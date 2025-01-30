Не только Овечкин летит за крутым рекордом в Америке! Бобровский может установить русское достижение всех времен

Хотя результаты «Флориды» на данный момент почти не отличаются от прошлогодних. Предыдущую регулярку «пантеры» закончили на первом месте в Атлантическом дивизионе и третьем в Восточной конференции. Сейчас «Пантерз» идут на первой строчке своего дивизиона и четвертой в конференции. Говорить о каком-то спаде не приходится, достаточно ровное положение по сравнению с теми же «Рейнджерс», которых откровенно «помотало» относительно прошлого сезона. Хватит ли у банды Бобровского сил на третий подряд продолжительный поход за Кубком Стэнли? Узнаем через несколько месяцев. Пример в лице «Тампы», которая совсем недавно играла в финалах трижды кряду и взяла два титула, должен «пантер» вдохновлять.