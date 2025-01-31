Передача и шатаут Василевского помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). В составе «молний» шайбы забросили Брэндон Хагель (5-я и 56-я минуты) и Энтони Сирелли (59).
Признанный первой звездой встречи российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 28 бросков и оформил третий шатаут в сезоне. Для него этот матч стал 37-м сухим в карьере в чемпионатах НХЛ.
Российский вратарь «Лайтнинг» также отметился голевой передачей. Это результативное действие стало для Василевского первым в сезоне-2024/25 и 21-м (0 голов и 21 передач) в карьере в чемпионатах НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с Майком Смитом (1+20) и Джонатаном Куиком (0+21) и разделил с ними 25-е место в истории лиги. Среди действующих вратарей НХЛ Василевский уступает только Марку-Андре Флери, который набрал 22 очка (0+22).
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился голевой передачей. В 48 матчах чемпионата россиянин набрал 75 очков (23 гола и 52 передачи). Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона. Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков нанес пять бросков в створ ворот и заблокировал четыре броска.
В других матчах игрового дня НХЛ хоккеисты «Виннипег Джетс» благодаря голу и передаче нападающего Владислава Наместникова обыграли «Бостон Брюинз» (6:2), «Каролина Харрикейнз» выиграли у «Чикаго Блэкхокс» (2:3), а «Миннесота Уайлд» добыли сухую победу над «Монреаль Канадиенс» (4:0).