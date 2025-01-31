Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Передача и шатаут Василевского помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»

Передача и шатаут Василевского помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). В составе «молний» шайбы забросили Брэндон Хагель (5-я и 56-я минуты) и Энтони Сирелли (59).

Признанный первой звездой встречи российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 28 бросков и оформил третий шатаут в сезоне. Для него этот матч стал 37-м сухим в карьере в чемпионатах НХЛ.

Российский вратарь «Лайтнинг» также отметился голевой передачей. Это результативное действие стало для Василевского первым в сезоне-2024/25 и 21-м (0 голов и 21 передач) в карьере в чемпионатах НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с Майком Смитом (1+20) и Джонатаном Куиком (0+21) и разделил с ними 25-е место в истории лиги. Среди действующих вратарей НХЛ Василевский уступает только Марку-Андре Флери, который набрал 22 очка (0+22).

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отличился голевой передачей. В 48 матчах чемпионата россиянин набрал 75 очков (23 гола и 52 передачи). Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона. Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков нанес пять бросков в створ ворот и заблокировал четыре броска.

В других матчах игрового дня НХЛ хоккеисты «Виннипег Джетс» благодаря голу и передаче нападающего Владислава Наместникова обыграли «Бостон Брюинз» (6:2), «Каролина Харрикейнз» выиграли у «Чикаго Блэкхокс» (2:3), а «Миннесота Уайлд» добыли сухую победу над «Монреаль Канадиенс» (4:0).

Тампа-Бэй
3:0
1:0, 0:0, 2:0
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
31.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Джим Хиллер
Вратари
Андрей Василевский
Давид Риттих
(Давид Риттих)
1-й период
04:45
Брэндон Хагель
(Гейдж Гонсалвес, Андрей Василевский)
2-й период
25:38
Якоб Мовераре
34:16
Александр Тюркотт
3-й период
55:39
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров)
57:03
Эрик Чернак
58:43
Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Лос-Анджелес
НХЛ: таблица и календарь