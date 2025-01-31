Передача и шатаут Василевского помогли «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес»

Российский вратарь «Лайтнинг» также отметился голевой передачей. Это результативное действие стало для Василевского первым в сезоне-2024/25 и 21-м (0 голов и 21 передач) в карьере в чемпионатах НХЛ. По этому показателю россиянин сравнялся с Майком Смитом (1+20) и Джонатаном Куиком (0+21) и разделил с ними 25-е место в истории лиги. Среди действующих вратарей НХЛ Василевский уступает только Марку-Андре Флери, который набрал 22 очка (0+22).