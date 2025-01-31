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«Айлендерс» обыграли «Флайерз» благодаря пасу Цыплакова и сухарю Сорокина

«Айлендерс» одолели «Флайерз» Мичкова благодаря пасу Цыплакова и сухарю Сорокина.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе «Айлендерс» шайбы забросили Симон Хольмстрем (31-я минута), Марк Гэткомб (38) и Кайл Палмьери (50).

Признанный первой звездой матча российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил все 24 броска и оформил третий шатаут в сезоне-2024/25. Для него этот матч стал 21-м сухим в карьере в чемпионатах НХЛ.

Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков отметился голевой передачей и прервал серию без набранных очков, которая составила 11 матчей. Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков нанес один бросок в створ ворот. Голкипер «Флайерз» Иван Федотов отразил 25 бросков из 28.

«Айлендерс» одержали шестую победу в чемпионате подряд. «Филадельфия» потерпела четвертое поражение в пяти последних матчах.

Филадельфия
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
31.01.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18703 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Патрик Руа
Вратари
Иван Федотов
(Иван Федотов)
Илья Сорокин
1-й период
04:51
Скотт Лотон
04:51
Максим Цыплаков
12:01
Адам Пелек
12:01
Адам Пелек
2-й период
21:12
Тайсон Форстер
30:02
Симон Хольмстрем
(Скотт Перунович, Жан-Габриэль Пажо)
34:05
Бобби Бринк
37:08
Марк Гаткомб
(Кайл Маклин, Максим Цыплаков)
3-й период
48:11
Джоэл Фараби
48:11
Брок Нельсон
49:53
Кайл Палмиери
(Кейси Сизикас, Адам Пелек)
52:36
Скотт Перунович
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
13
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Айлендерс
НХЛ: таблица и календарь