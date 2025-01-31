«Айлендерс» обыграли «Флайерз» благодаря пасу Цыплакова и сухарю Сорокина

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» обыграли «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе «Айлендерс» шайбы забросили Симон Хольмстрем (31-я минута), Марк Гэткомб (38) и Кайл Палмьери (50).
Признанный первой звездой матча российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил все 24 броска и оформил третий шатаут в сезоне-2024/25. Для него этот матч стал 21-м сухим в карьере в чемпионатах НХЛ.
Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков отметился голевой передачей и прервал серию без набранных очков, которая составила 11 матчей. Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков нанес один бросок в створ ворот. Голкипер «Флайерз» Иван Федотов отразил 25 бросков из 28.
«Айлендерс» одержали шестую победу в чемпионате подряд. «Филадельфия» потерпела четвертое поражение в пяти последних матчах.