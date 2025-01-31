Овечкин вышел в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ, догнав Капризова и Кучерова

Этот гол стал для Александра 23-м в сезоне, такое же количество заброшенных шайб у нападающих Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд») и Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»). При этом Овечкин затратил на достижение этого показателя меньше матчей — 35 против 37 у Капризова и 48 у Кучерова.