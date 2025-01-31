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Овечкин вышел в лидеры гонки российских снайперов сезона НХЛ, догнав Капризова и Кучерова

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первую строчку рейтинга лучших снайперов текущего регулярного сезона НХЛ среди российских игроков, поразив ворота в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:5 OT).

Источник: Чемпионат.com

Этот гол стал для Александра 23-м в сезоне, такое же количество заброшенных шайб у нападающих Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд») и Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»). При этом Овечкин затратил на достижение этого показателя меньше матчей — 35 против 37 у Капризова и 48 у Кучерова.

Общее количество заброшенных Александром Овечкиным шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру теперь составляет 876, от повторения снайперского рекорда НХЛ всех времён, принадлежащего канадцу Уэйну Гретцки, его отделяет 18 голов.

НХЛ: таблица и календарь