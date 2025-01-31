18 голов до Гретцки! Овечкин забил «Оттаве» в самом безумном матче «Вашингтона» в январе

Матчи «Вашингтона» уже давно не были особо событийными. Так, в последних десяти встречах с участием «Кэпиталз» ни разу зрители не увидели более пяти заброшенных шайб. Зато сегодня команда сполна восполнила дефицит ярких хайлайтов, который испытывали болельщики «Кэпс» в последнее время.
Уже в первые три минуты встречи «Вашингтон» решил задать планку веселья, дважды удалившись за полторы минуты за нарушение численного состава. Правда, воспользоваться этим подарком «Оттава» не сумела. Но именно игра в неравных составах стала сегодня ключевой.
В начале второго периода 22-летний форвард «Сенаторз» Ридли Грейг открыл счет в матче, реализовав удаление Тэйлора Рэддиша. Уже спустя три минуты «Вашингтон» воспользовался удалением как раз-таки Грейга: формально Коннор Майкмайкл отличился в равных составах, но в момент гола пятый игрок «Оттавы» только-только доехал до своей зоны.
Казалось бы, большинство должно быть сильной стороной «Вашингтона». Но именно оно чуть не похоронило «Кэпиталз» сегодня. В течение 38 секунд «столичные» умудрились пропустить две шайбы, играя в формате «5 на 4»: сначала Джош Норрис сам реализовал буллит, а затем выдал Шейну Пинто пас на пустой угол.
Так, в концовке второго периода счет 1:1 очень быстро превратился для «Вашингтона» в 1:3. И это все при игре в большинстве!
В третьем периоде Норрис решил, что и так много сделал для команды, поэтому удалился за подножку, чем за восемь секунд воспользовался Дилан Строум — ассист Александра Овечкина.
Затем наступило какое-то дежавю со вторым периодом: удаление Рэддиша — гол «Оттавы», удаление Грейга — гол «Вашингтона».
Причем последнее чуть снова не закончилось голом в меньшинстве: Шейн Пинто убежал «1 в 0» и заработал буллит, но на этот раз реализовать его не удалось.
Зато удалось отличиться Овечкину. Россиянин получил шайбу на синей линии, элегантно качнул Мэттью Хаймора и бросил в ворота с такой силой, что попробуй еще разглядеть шайбу даже на замедленном повторе. Это 23-й гол Овечкина в сезоне и 876-й в НХЛ: до результата Уэйна Гретцки осталось 18 шайб, до нового абсолютного рекорда — 19.
Но на этом Александр не остановился: спустя полторы минуты он ассистировал Строуму, который перевел игру в овертайм. Но два очка достались в итоге «Оттаве»: Тома Шабо принес столь важные два очка «Сенаторз», которые уже плотно обосновались в зоне плей-офф.
«Вашингтон» же по-прежнему уверенно лидирует на Востоке и вряд ли упустит первое место до конца регулярки.
Автор: Максим Клементьев