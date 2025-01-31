18 голов до Гретцки! Овечкин забил «Оттаве» в самом безумном матче «Вашингтона» в январе

Казалось бы, большинство должно быть сильной стороной «Вашингтона». Но именно оно чуть не похоронило «Кэпиталз» сегодня. В течение 38 секунд «столичные» умудрились пропустить две шайбы, играя в формате «5 на 4»: сначала Джош Норрис сам реализовал буллит, а затем выдал Шейну Пинто пас на пустой угол.