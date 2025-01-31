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18 голов до Гретцки! Овечкин забил «Оттаве» в самом безумном матче «Вашингтона» в январе

Александр стал еще ближе к великому рекорду.

Источник: Chris Tanouye/Freestyle Photography/Getty Images

Матчи «Вашингтона» уже давно не были особо событийными. Так, в последних десяти встречах с участием «Кэпиталз» ни разу зрители не увидели более пяти заброшенных шайб. Зато сегодня команда сполна восполнила дефицит ярких хайлайтов, который испытывали болельщики «Кэпс» в последнее время.

Уже в первые три минуты встречи «Вашингтон» решил задать планку веселья, дважды удалившись за полторы минуты за нарушение численного состава. Правда, воспользоваться этим подарком «Оттава» не сумела. Но именно игра в неравных составах стала сегодня ключевой.

В начале второго периода 22-летний форвард «Сенаторз» Ридли Грейг открыл счет в матче, реализовав удаление Тэйлора Рэддиша. Уже спустя три минуты «Вашингтон» воспользовался удалением как раз-таки Грейга: формально Коннор Майкмайкл отличился в равных составах, но в момент гола пятый игрок «Оттавы» только-только доехал до своей зоны.

Казалось бы, большинство должно быть сильной стороной «Вашингтона». Но именно оно чуть не похоронило «Кэпиталз» сегодня. В течение 38 секунд «столичные» умудрились пропустить две шайбы, играя в формате «5 на 4»: сначала Джош Норрис сам реализовал буллит, а затем выдал Шейну Пинто пас на пустой угол.

Так, в концовке второго периода счет 1:1 очень быстро превратился для «Вашингтона» в 1:3. И это все при игре в большинстве!

В третьем периоде Норрис решил, что и так много сделал для команды, поэтому удалился за подножку, чем за восемь секунд воспользовался Дилан Строум — ассист Александра Овечкина.

Затем наступило какое-то дежавю со вторым периодом: удаление Рэддиша — гол «Оттавы», удаление Грейга — гол «Вашингтона».

Причем последнее чуть снова не закончилось голом в меньшинстве: Шейн Пинто убежал «1 в 0» и заработал буллит, но на этот раз реализовать его не удалось.

Зато удалось отличиться Овечкину. Россиянин получил шайбу на синей линии, элегантно качнул Мэттью Хаймора и бросил в ворота с такой силой, что попробуй еще разглядеть шайбу даже на замедленном повторе. Это 23-й гол Овечкина в сезоне и 876-й в НХЛ: до результата Уэйна Гретцки осталось 18 шайб, до нового абсолютного рекорда — 19.

Но на этом Александр не остановился: спустя полторы минуты он ассистировал Строуму, который перевел игру в овертайм. Но два очка достались в итоге «Оттаве»: Тома Шабо принес столь важные два очка «Сенаторз», которые уже плотно обосновались в зоне плей-офф.

«Вашингтон» же по-прежнему уверенно лидирует на Востоке и вряд ли упустит первое место до конца регулярки.

Автор: Максим Клементьев

Оттава
5:4
0:0, 3:1, 1:3
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
31.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 18792 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Спенсер Карбери
Вратари
Антон Форсберг
Чарли Линдгрен
(Чарли Линдгрен)
1-й период
02:12
Командный штраф
03:50
Командный штраф
2-й период
20:39
Дэвид Перрон
23:45
Тэйлор Рэддиш
24:08
Ридли Грейг
(Тома Шабо, Дэвид Перрон)
25:35
Ридли Грейг
27:43
Коннор Макмайкл
(Пьер-Люк Дюбуа, Мэтт Рой)
31:53
Мэттью Хаймор
37:24
Тревис Хэмоник
37:37
Джош Норрис
38:15
Шейн Пинто
(Джейк Сандерсон, Джош Норрис)
3-й период
45:01
Мартин Фехервари
47:50
Джош Норрис
47:58
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Александр Овечкин)
50:00
Тэйлор Рэддиш
50:38
Джейк Сандерсон
(Тим Штюцле, Клод Жиру)
51:03
Ридли Грейг
52:14
Шейн Пинто
53:01
Александр Овечкин
(Коннор Макмайкл, Алексей Протас)
54:31
Дилан Строум
(Том Уилсон, Александр Овечкин)
Овертайм
61:46
Тома Шабо
(Шейн Пинто, Джош Норрис)
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
6
2
Голы в большинстве
2
2
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Оттава
НХЛ: таблица и календарь