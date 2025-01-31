«Калгари» обменял Кузьменко в «Филадельфию»

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российский форвард Андрей Кузьменко перешел из «Калгари Флэймз» в «Филадельфию Флайерз», сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Также команда из Пенсильвании получила форварда Джейкоба Пеллетье, выбор во втором раунде драфта НХЛ 2025 года и седьмом раунде драфта 2028 года. В канадскую команду перешли нападающие Морган Фрост и Джоэль Фараби.
Кузьменко 28 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах, в которых набрал 15 очков (четыре гола и 11 передач). Его контракт с кэпхитом 5,5 млн долларов рассчитан до лета 2025 года, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.
Россиянин дебютировал в НХЛ в 2022 году в составе «Ванкувер Кэнакс». В первом сезоне он набрал 74 очка (39+35) в 81 игре. В январе 2024 года его обменяли в «Калгари».
В «Филадельфии», которая занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, выступают россияне Матвей Мичков, Егор Замула и Иван Федотов.