«Калгари» обменял Кузьменко в «Филадельфию»

Кузьменко 28 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 37 матчах, в которых набрал 15 очков (четыре гола и 11 передач). Его контракт с кэпхитом 5,5 млн долларов рассчитан до лета 2025 года, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.