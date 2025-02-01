Пастрняка признали первой звездой января в НХЛ

Второй звездой января стал канадский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон, с которым команда одержала восемь побед в девяти матчах, он отражал 94,7% бросков по своим воротам, пропуская 1,48 шайбы за игру, и оформил два шатаута.