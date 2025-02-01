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Пастрняка признали первой звездой января в НХЛ

Нападающего «Бостона» Пастрняка признали первой звездой января в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальной странице организации в соцсети X.

В 14 матчах минувшего месяца Пастрняк забросил 11 шайб и отдал 13 передач.

Второй звездой января стал канадский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон, с которым команда одержала восемь побед в девяти матчах, он отражал 94,7% бросков по своим воротам, пропуская 1,48 шайбы за игру, и оформил два шатаута.

Третьей звездой месяца признан американский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски, набравший 17 (6+11) очков в 14 матчах.

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