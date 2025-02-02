Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Бостоном»

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».
Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:1, 2:0, 2:2). В составе «Брюинз» хет-трик оформил Давид Пастрняк (18-я, 42-я и 57-я минуты), еще по шайбе забросили Чарли Макэвой (11), Чарли Койл (24) и Павел Заха (38). У гостей дублем отметился Джей Ти Миллер (11, 41), автором еще одного гола стал Джонни Бродзински (51).
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился голевой передачей. Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 19 бросков из 24. Защитник «Бостона» Никита Задоров отыграл 26 минут, нанес два броска в створ ворот, заблокировал два броска, провел один силовой прием и завершил матч с показателем полезности «плюс 2».
«Брюинз» одержали третью победу в последних пяти матчах чемпионата. «Рейнджерс» потерпели третье поражение подряд.