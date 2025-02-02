Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Бостоном»

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:1, 2:0, 2:2). В составе «Брюинз» хет-трик оформил Давид Пастрняк (18-я, 42-я и 57-я минуты), еще по шайбе забросили Чарли Макэвой (11), Чарли Койл (24) и Павел Заха (38). У гостей дублем отметился Джей Ти Миллер (11, 41), автором еще одного гола стал Джонни Бродзински (51).