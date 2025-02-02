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Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче с «Бостоном»

Передача Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Бостоном».

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (2:1, 2:0, 2:2). В составе «Брюинз» хет-трик оформил Давид Пастрняк (18-я, 42-я и 57-я минуты), еще по шайбе забросили Чарли Макэвой (11), Чарли Койл (24) и Павел Заха (38). У гостей дублем отметился Джей Ти Миллер (11, 41), автором еще одного гола стал Джонни Бродзински (51).

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился голевой передачей. Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин отразил 19 бросков из 24. Защитник «Бостона» Никита Задоров отыграл 26 минут, нанес два броска в створ ворот, заблокировал два броска, провел один силовой прием и завершил матч с показателем полезности «плюс 2».

«Брюинз» одержали третью победу в последних пяти матчах чемпионата. «Рейнджерс» потерпели третье поражение подряд.

Бостон
6:3
2:1, 2:0, 2:2
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
1.02.2025, 23:30 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Джо Сакко
Питер Лавиолетт
Вратари
Джереми Суэймен
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин)
1-й период
08:19
Урхо Вааканайнен
10:05
Райан Линдгрен
10:21
Чарли Макэвой
(Давид Пастрняк, Павел Заха)
10:55
Джей Ти Миллер
(Артемий Панарин)
14:33
Морган Гики
17:09
Давид Пастрняк
(Брэндон Карло, Мэттью Пойтрас)
2-й период
23:39
Чарли Койл
(Эндрю Пик, Брэд Маршан)
36:45
Уильям Борген
37:10
Павел Заха
(Брэд Маршан, Элиас Линдхольм)
38:40
Брэд Маршан
3-й период
40:35
Джей Ти Миллер
(Крис Крайдер, Мика Зибанежад)
41:21
Давид Пастрняк
(Мэттью Пойтрас)
44:17
Командный штраф
50:47
Джонни Бродзински
(Уильям Борген, Райан Линдгрен)
56:38
Давид Пастрняк
(Морган Гики)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Бостон
НХЛ: таблица и календарь