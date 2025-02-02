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Овечкин сократил отставание от Гретцки до 17 голов

Овечкин забросил 877-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 17 голов.

Источник: Steph Chambers/Getty Images

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 17 голов.

Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче первенства против «Виннипег Джетс». 39-летний россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, довел общее число своих голов в чемпионатах до 877.

Рекордсменом лиги является Гретцки, на счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

Вашингтон
4:5
0:2, 2:1, 2:1
ОТ
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
2.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Скотт Арниел
Вратари
Логан Томпсон
Коннор Хеллибак
1-й период
07:48
Ларс Эллер
09:13
Коул Перфетти
(Владислав Наместников, Нил Пионк)
12:41
Дилан Самберг
(Коул Перфетти, Владислав Наместников)
2-й период
21:12
Пьер-Люк Дюбуа
(Коннор Макмайкл, Джон Карлсон)
24:03
Алекс Иафалло
(Дилан Самберг, Нил Пионк)
24:54
Тэйлор Рэддиш
(Мэтт Рой)
27:46
Дилан Самберг
29:04
Алексей Протас
3-й период
41:10
Джош Моррисси
(Марк Шайфли)
42:33
Эндрю Манджапане
42:33
Колин Миллер
47:26
Том Уилсон
(Дилан Строум, Мэтт Рой)
52:21
Александр Овечкин
(Мэтт Рой, Том Уилсон)
Овертайм
61:57
Джош Моррисси
(Марк Шайфли, Кайл Коннор)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь