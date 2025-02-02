Овечкин сократил отставание от Гретцки до 17 голов

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю до 17 голов.