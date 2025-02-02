Овечкин почти сотворил чудо! Русский герой забил, но «Вашингтон» проиграл

«Вашингтон Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд, уступив «Виннипег Джетс» в матче чемпионата Национальной хоккейной лиги. Александр Овечкин снова позволил своей команде совершить мощный камбэк, но в овертайме «столичные» все же проиграли.
Дуэль лучших
После поражения в драматичном матче против «Оттавы Сенаторз» «Вашингтон Кэпиталз» завершили свою длительную выездную серию из пяти матчей — самую затяжную для команды Спенсера Карбери в нынешнем регулярном сезоне НХЛ. Ее «столичные» прошли скорее успешно, чем нет: «Вашингтон» добыл три победы и потерпел два поражения, одно из которых — за пределами основного времени. Оно же — как раз в заключительной встрече гостевой серии в столице Канады. «Кэпиталз» уступали большую часть игры, но в заключительной части третьего периода смогли отыграться со счета 2:4 и перевести матч в овертайм, где создали несколько голевых моментов для волевой победы, но все же уехали из Оттавы только с одним набранным очком.
Завершение длительного выезда ознаменовалось для «Вашингтона» окончанием ряда мощных серий. Еще накануне, уступив в Ванкувере местным «Кэнакс» (1:2), у «Кэпиталз» прервались серии побед (6) и игр с набранными очками (12), а в Оттаве — матчей, в которых подопечные Карбери пропустили не более двух шайб за игру (8). Несмотря на это «Кэпс» оставались до сих пор лучшей командой лиги по показателю пропущенных шайб (124 в 51 матче), а также одними из лидеров по заброшенным шайбам (178) и по набранным очкам (74). Первое место «Вашингтона» в турнирных таблицах Восточной конференции и Столичного дивизиона не подвергается никаким сомнениям.
Основными конкурентами «столичных» в нынешнем розыгрыше чемпионата остаются «Виннипег Джетс». Они, как и «Кэпиталз», по ходу сезона идут очень стабильно и уверенно набирают очки в борьбе за Президентский кубок. Долгое время «Джетс» спорили с «Вашингтоном» за единоличное лидерство в сводной турнирной таблице «регулярки» и после яркой победы над «Бостон Брюинз» (6:2), в которой 2 очка (1 гол и 1 передача) набрал российский форвард Владислав Наместников, вырвались на чистое первое место, опередив «столичных» на один балл.
Наконец лучшие команды сезона встретились друг с другом. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата «Вашингтон» и «Виннипег» очных матчей до сегодняшнего дня еще не проводили. Их последняя игра состоялась чуть более года назад, и тогда — в конце марта 2024-го — «Кэпиталз» на своей площадке уверенно разобрались с «Джетс» и победили со счетом 3:0, а дубль в составе столичных оформил российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин.
Главная жертва Овечкина
Для Александра Овечкина «Виннипег» в принципе является самым удобным соперником по ходу всей карьеры россиянина в чемпионатах НХЛ. «Джетс» с учетом «Атланты Трэшерз» с большим отрывом остаются самой пропускающей франшизой в очных противостояниях с российским форвардом «Вашингтона». В 73 предыдущих встречах с «Атлантой»/ «Виннипегом» Овечкин набрал 100 очков и забросил 55 шайб — больше, чем кому-либо. Средний голевой темп россиянина в играх с «Джетс» до сегодняшнего дня составлял 0,753 шайбы за игр, что, естественно, является его лучшим показателем.
Дополнительной мотивацией для Овечкина улучшить свою личную статистику могла стать форма «Вашингтона» на игру — тот самый черный и классический ретро-свитер с орлом, который для многих является одним из любимых дизайнов в НХЛ. В том числе и для самого Овечкина. Александр Михайлович в этой форме набрал 16 очков (12+4) в десяти предыдущих матчах. Причем Ови отличался результативными действиями в каждой игре, проведенной в черной форме с орлом, пока не прервал эту серию в двух последних матчах. К слову, именно в этой форме и именно в матче против «Виннипега» в декабре 2022 года Овечкин оформил исторический дубль и, забросив 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ.
Овечкин снова едва не спас «Вашингтон» от поражения
Что касается «Вашингтона», то «Кэпиталз» до новой встречи с «Джетс» в текущем сезоне НХЛ провели уже четыре матча с черной форме с орлом и все четыре выиграли. Но то было в играх против «Нэшвилл Предаторз» (3:2), «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4 ОТ), «Бостон Брюинз» (3:1) и «Питтсбург Пингвинз» (4:1) — соперников, чья нынешняя форма едва ли соответствует их и именам. Сегодняшний «Виннипег» же на их фоне выглядит куда более грозным оппонентом, что подопечные Скотта Арниела доказали на деле.
С первых же минут «Джетс» действовали на площадке весьма по-хозяйски, хоть и играли в гостях. «Виннипег» переиграл «Вашингтон» и по попыткам, и по броскам в створ ворот, и по реализованным моментам. В середине первого периода гости выстрелили дуплетом: сначала Коул Перфетти реализовал большинство, а затем Дилан Сэмберг удвоил преимущество канадского клуба в счете. В обеих голевых ситуациях непосредственное участие принял Наместников, который в этом «Виннипеге» буквально воскресил свою карьеру в НХЛ, и отметился ассистентским дублем.
После такого начала «Вашингтон» делал все, чтобы не повторить сценарий недавней игры с «Оттавой». Любопытно, что «Кэпиталз» удалось этого добиться и одновременно — нет. С одной стороны, «столичные» вовремя перехватили инициативу и даже выиграли два остальных периода, да и в принципе действовали куда активнее у чужих ворот. С другой, команда Карбери все еще была вынуждена отыгрываться и пребывала в амплуа догоняющих до тех пор, пока свое слово не сказал Овечкин.
Александр Михайлович после нескольких предыдущих активных игр вернулся к своему стилю ведения силовой борьбы и по числу хитов не уступил попыткам поразить чужие ворота. Что уж говорить, если только в первом периоде 39-летний россиянин умудрился свалить с ног двух игроков «Виннипега» в течение всего лишь четырех секунд.
Но от Ови ждут голов. И дождались. При счете 3:4 лидер «Вашингтона» нанес мощный щелчок от синей линии и задал шайбе такие направление и силу, что поймать или хотя бы отбить ее не смог даже лучший вратарь лиги на сегодняшний день Коннор Хеллебайк.
Для Овечкина этот гол стал 24-м в нынешнем сезоне. По числу заброшенных шайб капитан «Вашингтона» и его соотечественник, форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров являются лучшими снайперами чемпионата среди россиян. За всю карьеру же в «регулярках» НХЛ Александр Михайлович забросил уже 877 шайб. До повторения рекорда Уэйна Гретцки ему осталось наколотить еще 17 голов, до выхода на чистое первое место в списке лучших снайперов в истории лиги — 18. При нынешнем голевом темпе в 0,67 шайбы за игру Овечкин побьет эпохальный рекорд Гретцки в ночь на 13 апреля в гостевом матче с «Коламбус Блю Джекетс».
Впрочем, на этом у болельщиков «Вашингтона» поводы для радости кончаются. Очередной исторический гол Овечкина хоть и позволил «Кэпиталз» отыграться и сравнять счет, но в овертайме «столичные» все равно уступили, позволив Джошу Моррисси оформить дубль. «Кэпс» потерпели второе поражение подряд. Интересно, что проиграли Овечкин и Ко, как и в матче с «Оттавой», с тем же счетом (4:5 ОТ). Клуб из столицы США третий раз в сезоне уступает в двух играх кряду и впервые пропускает в каждой по пять шайб. Многовато для команды с самой надежной обороной в лиге. Теперь отставание «Вашингтона» от «Виннипега» в общей турнирной таблице составляет 2 очка.
Следующий соперник «Кэпиталз» — действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерз». Продолжит ли Овечкин свою голевую серию?