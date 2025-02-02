Овечкин почти сотворил чудо! Русский герой забил, но «Вашингтон» проиграл

Дополнительной мотивацией для Овечкина улучшить свою личную статистику могла стать форма «Вашингтона» на игру — тот самый черный и классический ретро-свитер с орлом, который для многих является одним из любимых дизайнов в НХЛ. В том числе и для самого Овечкина. Александр Михайлович в этой форме набрал 16 очков (12+4) в десяти предыдущих матчах. Причем Ови отличался результативными действиями в каждой игре, проведенной в черной форме с орлом, пока не прервал эту серию в двух последних матчах. К слову, именно в этой форме и именно в матче против «Виннипега» в декабре 2022 года Овечкин оформил исторический дубль и, забросив 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ.