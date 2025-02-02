Канадские болельщики освистали гимн США перед матчами НХЛ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Болельщики канадских клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» и «Калгари Флэймз» освистали гимн США.
По ходу всего исполнения гимна США около 20 тысяч зрителей неодобрительно свистели и гудели. «Оттава» выиграла свою домашнюю встречу против «Миннесоты Уайлд» со счетом 6:0, матч «Калгари» с «Детройтом» продолжается.
Как отмечает New York Post, такая реакция зрителей может быть связана с недавними решениями президента США Дональда Трампа в отношении пошлин на товары страны.
Ранее Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР — 10%. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.