Американский журналист заявил, что Овечкин может стать президентом России

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Журналист Fox News Дуглас Маккиннон заявил, что капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может стать президентом России.
«Я смотрю на политический ландшафт России и понимаю, что в какой-то момент Путин отойдет в сторону. И что тогда, кто заполнит этот вакуум? Как человек, имеющий достаточно глубокое понимание политики, я могу сказать, что Овечкин соответствует очень многим критериям, чтобы стать президентом. Никогда не говори “никогда”», — пишет Маккиннон в своем материале.
Овечкину 39 лет. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая на 17 шайб от рекорда канадца Уэйна Гретцки.