Американский журналист заявил, что Овечкин может стать президентом России

«Я смотрю на политический ландшафт России и понимаю, что в какой-то момент Путин отойдет в сторону. И что тогда, кто заполнит этот вакуум? Как человек, имеющий достаточно глубокое понимание политики, я могу сказать, что Овечкин соответствует очень многим критериям, чтобы стать президентом. Никогда не говори “никогда”», — пишет Маккиннон в своем материале.