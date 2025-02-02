«Больше никогда не увидим такого голеадора, как он». Реакция Америки на 877-й гол Овечкина

«Алекс Овечкин принёс “Вашингтону” одно очко в турнирной таблице только благодаря своему мощнейшему, почти неотразимому броску.



После 877-го гола в карьере Овечкину теперь не хватает 18 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.



Ови своим щелчком, который Хеллебайк видел всё время, заковал вратаря “Джетс” в наручники и забил благодаря отскоку от левой руки Коннора. Скорость броска составляла 88,8 мили в час (примерно 143 км/ч. — Прим. “Чемпионата”).



Толпа на “Кэпитал Уан-Арене” взорвалась после того, как Алекс сравнял счёт, поскольку “Кэпс” весь матч преследовали соперника. Верующие в “столичных” скандировали: “Ови!” Но гола Ови оказалось недостаточно, “Вашингтон” проиграл в овертайме со счётом 4:5.



Овечкин забил 24 гола в 36 матчах, сыгранных в этом сезоне (0,67 шайбы за встречу). Капитан “Кэпиталз” сейчас на пути к тому, чтобы сравняться с Гретцки 6 апреля в матче с “Нью-Йорк Айлендерс” на Лонг-Айленде, а затем обойти Уэйна 12 апреля во встрече с “Коламбусом” на “Нейшнвайд-Арене”.



Это был пятый гол Овечкина в карьере в ворота Хеллебайка — ещё одного вратаря, под номером 128, из “списка Ови”.



Теперь у Алекса 56 голов в 74 встречах с франшизой “Виннипег Джетс”/ “Атланта Трэшерз” — больше, чем в матчах с любой другой франшизой, которой он забивал», — говорится в сообщении.