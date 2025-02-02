Капризов попал в долгосрочный список травмированных

Ранее Капризов пропустил месяц из-за травмы. Нападающий вернулся на лед 23 января в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (0:4), а после отметился голевыми передачами в играх с «Калгари Флэймз» (4:5) и «Чикаго Блэкхокс» (4:2). 26 января он снова выбыл из строя.