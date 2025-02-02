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Капризов попал в долгосрочный список травмированных

Хоккеиста «Миннесоты» Капризова перенесли в долгосрочный список травмированных.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов перенесен в долгосрочный список травмированных, сообщается в аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.

Ранее генеральный менеджер «Уайлд» Билл Герин сообщил, что Капризов перенесет операцию по поводу травмы нижней части тела, а его восстановление займет как минимум четыре недели.

Ранее Капризов пропустил месяц из-за травмы. Нападающий вернулся на лед 23 января в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (0:4), а после отметился голевыми передачами в играх с «Калгари Флэймз» (4:5) и «Чикаго Блэкхокс» (4:2). 26 января он снова выбыл из строя.

В нынешнем сезоне на счету Капризова 37 матчей, в которых он набрал 52 очка (23 шайбы + 29 передач).

Миннесота