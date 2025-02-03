«Филадельфия» проиграла «Колорадо» в матче НХЛ, Мичков не набрал очков

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» на выезде уступила «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Самюэль Жирар (29-я минута) и Натан Маккиннон (38).
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не набрал очков в шестом матче подряд. Россиянин идет на третьем месте в списке лучших бомбардиров НХЛ среди новичков, имея в своем активе 34 очка (14 шайб + 20 результативных передач) в 52 матчах.
«Филадельфия» (52 очка) проиграла в третьем матче подряд и располагается на последнем, восьмом месте в Столичном дивизионе. «Колорадо» (64 очка) идет на четвертой позиции в Центральном дивизионе.
В другом матче дня «Баффало Сэйбрз» на своем льду обыграл «Нью-Джерси Девилз» со счетом 4:3 (3:0, 1:1, 0:2).