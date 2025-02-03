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«Филадельфия» проиграла «Колорадо» в матче НХЛ, Мичков не набрал очков

«Филадельфия» проиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» на выезде уступила «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Самюэль Жирар (29-я минута) и Натан Маккиннон (38).

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не набрал очков в шестом матче подряд. Россиянин идет на третьем месте в списке лучших бомбардиров НХЛ среди новичков, имея в своем активе 34 очка (14 шайб + 20 результативных передач) в 52 матчах.

«Филадельфия» (52 очка) проиграла в третьем матче подряд и располагается на последнем, восьмом месте в Столичном дивизионе. «Колорадо» (64 очка) идет на четвертой позиции в Центральном дивизионе.

В другом матче дня «Баффало Сэйбрз» на своем льду обыграл «Нью-Джерси Девилз» со счетом 4:3 (3:0, 1:1, 0:2).

Колорадо
2:0
0:0, 2:0, 0:0
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
2.02.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18076 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Торторелла
Вратари
Маккензи Блэквуд
Самуэль Эрссон
2-й период
28:33
Самуэль Жирар
(Кейси Миттельштадт, Джонатан Друэн)
35:49
Скотт Лотон
37:28
Нэйтан Маккиннон
(Кэйл Макар, Джонатан Друэн)
39:41
Ноа Кэйтс
3-й период
54:39
Майлс Вуд
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Колорадо
Баффало
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь