Русский самородок из глубинки совершил подвиг в сердце Америки! Панарин спас «Рейнджерс» и сохранил клубу надежду

Для «Нью-Йорк Рейнджерс» первая часть этого регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги превратилась в настоящий кошмар. Команда, которая несколько лет ходила претендентах на Кубок Стэнли, а весной 2024 года даже вела со счетом 2−1 в финале Восточной конференции против будущих чемпионов из «Флориды», неожиданно посыпалась и начала проигрывать буквально всем подряд. Разговоры об отставке главного тренера Питера Лавиолетта в такой ситуации выглядели абсолютно логичными, а тот факт, что этой отставки так и не случилось, можно назвать одним из главных сюрпризов нынешнего сезона.