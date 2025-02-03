Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Русский самородок из глубинки совершил подвиг в сердце Америки! Панарин спас «Рейнджерс» и сохранил клубу надежду

Классный матч от Артемия.

Источник: Reuters

Для «Нью-Йорк Рейнджерс» первая часть этого регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги превратилась в настоящий кошмар. Команда, которая несколько лет ходила претендентах на Кубок Стэнли, а весной 2024 года даже вела со счетом 2−1 в финале Восточной конференции против будущих чемпионов из «Флориды», неожиданно посыпалась и начала проигрывать буквально всем подряд. Разговоры об отставке главного тренера Питера Лавиолетта в такой ситуации выглядели абсолютно логичными, а тот факт, что этой отставки так и не случилось, можно назвать одним из главных сюрпризов нынешнего сезона.

Не особо феерил в такой ситуации и Артемий Панарин. Нет, очки он, конечно, набирал весьма стабильно, а его статистике позавидовало бы абсолютное большинство нападающих лучшей лиги мира. Но после прошлогодних 120 очков в регулярке болельщики ждали огненного продолжения, а вот его точно не случилось.

На старте 2025-го показалось, что терпение руководства «синерубашечников» вознаграждено, а неувольнение Питера Лавиолета оказалось верным решением. На отрезке в 12 матчей команда выдала 8 побед и полноценно вернулась в борьбу за место в плей-офф. Но на финише января случились три поражения подряд в основное время и над кубковой весной для «Рейнджерс» опять сгустились тучи.

Февраль клуб из «Нью-Йорка» открывал домашней игрой против одного из лидеров Западной конференции «Вегаса» и на протяжении первых 40 минут казалось, что черная серия «Рейнджерс» продолжится. 29−6 по броскам в пользу гостей и 2−1 в их же пользу на табло — в одной из шайб голевым ассистом поучаствовал нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев.

Но в трудный и возможно отчасти ключевой момент сезона в дело включился тот, кому это и положено по статусу. Решающую двадцатиминутку Панарин начал с двух результативных передач. Вроде бы, ничего выдающегося, — сначала простой пас на Джей Ти Миллера, затем ассист после выигранной борьбы у борта — но как же эти действия Хлебушка были важны для его команды.

Завершил Артемий начатое смачным броском в большинстве из правого круга вбрасывания. Три очка десятого номера принесли «Нью-Йорку» победу со счетом 4:2.

По итогам 50 матчей чемпионата у Панарина 56 очков — этой ночью он с ноги влетел в топ-20 лучших бомбардиров лиги. Ну, а «Рейнджерс» теперь находятся в пяти баллах от заветной кубковой восьмерки Востока. Спасти этот сезон они еще могут. С таким Панариным, как мы увидели в ночь с воскресенья на понедельник — однозначно.

Автор: Артем Гаев

Рейнджерс
4:2
0:1, 1:1, 3:0
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
3.02.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Брюс Кэссиди
Вратари
Джонатан Куик
Адин Хилл
1-й период
11:33
Мэтт Ремпе
11:33
Ши Теодор
18:36
Райан Линдгрен
19:41
Джек Айкел
(Павел Дорофеев, Марк Стоун)
2-й период
21:18
Алексис Лафренье
(Адам Фокс, Райлли Смит)
29:16
Джек Айкел
(Киган Колесар, Ши Теодор)
3-й период
44:03
Бретт Хауден
45:04
Мика Зибанежад
(Джей Ти Миллер, Артемий Панарин)
51:33
К`Андре Миллер
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
53:07
Уилл Куилль
53:07
Николас Хэг
57:13
Алекс Пьетранджело
58:19
Артемий Панарин
(Джей Ти Миллер, Мика Зибанежад)
Лучшие игроки матча
Статистика
9
Штрафное время
11
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Вегас
НХЛ: таблица и календарь