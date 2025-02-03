Русский самородок из глубинки совершил подвиг в сердце Америки! Панарин спас «Рейнджерс» и сохранил клубу надежду

Для «Нью-Йорк Рейнджерс» первая часть этого регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги превратилась в настоящий кошмар. Команда, которая несколько лет ходила претендентах на Кубок Стэнли, а весной 2024 года даже вела со счетом 2−1 в финале Восточной конференции против будущих чемпионов из «Флориды», неожиданно посыпалась и начала проигрывать буквально всем подряд. Разговоры об отставке главного тренера Питера Лавиолетта в такой ситуации выглядели абсолютно логичными, а тот факт, что этой отставки так и не случилось, можно назвать одним из главных сюрпризов нынешнего сезона.
Не особо феерил в такой ситуации и Артемий Панарин. Нет, очки он, конечно, набирал весьма стабильно, а его статистике позавидовало бы абсолютное большинство нападающих лучшей лиги мира. Но после прошлогодних 120 очков в регулярке болельщики ждали огненного продолжения, а вот его точно не случилось.
На старте 2025-го показалось, что терпение руководства «синерубашечников» вознаграждено, а неувольнение Питера Лавиолета оказалось верным решением. На отрезке в 12 матчей команда выдала 8 побед и полноценно вернулась в борьбу за место в плей-офф. Но на финише января случились три поражения подряд в основное время и над кубковой весной для «Рейнджерс» опять сгустились тучи.
Февраль клуб из «Нью-Йорка» открывал домашней игрой против одного из лидеров Западной конференции «Вегаса» и на протяжении первых 40 минут казалось, что черная серия «Рейнджерс» продолжится. 29−6 по броскам в пользу гостей и 2−1 в их же пользу на табло — в одной из шайб голевым ассистом поучаствовал нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев.
Но в трудный и возможно отчасти ключевой момент сезона в дело включился тот, кому это и положено по статусу. Решающую двадцатиминутку Панарин начал с двух результативных передач. Вроде бы, ничего выдающегося, — сначала простой пас на Джей Ти Миллера, затем ассист после выигранной борьбы у борта — но как же эти действия Хлебушка были важны для его команды.
Завершил Артемий начатое смачным броском в большинстве из правого круга вбрасывания. Три очка десятого номера принесли «Нью-Йорку» победу со счетом 4:2.
По итогам 50 матчей чемпионата у Панарина 56 очков — этой ночью он с ноги влетел в топ-20 лучших бомбардиров лиги. Ну, а «Рейнджерс» теперь находятся в пяти баллах от заветной кубковой восьмерки Востока. Спасти этот сезон они еще могут. С таким Панариным, как мы увидели в ночь с воскресенья на понедельник — однозначно.
Автор: Артем Гаев