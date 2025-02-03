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Форвард «Далласа» Дадонов оформил второй дубль в сезоне НХЛ

«Даллас» обыграл «Коламбус» со счетом 5:3.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. «Даллас» обыграл «Коламбус» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Мэйсон Марчмент (14-я минута), Логан Станковен (27), Уайатт Джонстон (36), Евгений Дадонов (52, 56), у проигравших — Коул Силлинджер (7), Адам Фантилли (25), Иван Проворов (33).

35-летний Дадонов второй раз в сезоне сделал дубль, в ноябре он забросил две шайбы в домашней игре с «Бостоном» (7:2). Всего на его счету 29 очков (15 шайб + 14 передач). Голевым пасом в составе «Далласа» отметился защитник Илья Любушкин.

Защитник гостей Проворов забросил четвертую шайбу в сезоне, нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко ассистировали Фантилли в эпизоде со вторым голом команды.

«Даллас» занимает второе место в Центральном дивизионе, в 52 матчах набрав 69 очков. «Коламбус» в Столичном дивизионе идет четвертым с 59 очками в 53 играх. В следующем матче «Даллас» 5 февраля в гостях встретится с «Анахаймом», «Коламбус» в этот же день на выезде сыграет с «Баффало».

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков продлил результативную серию до трех матчей, отдав голевой пас в выездной игре с действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой» (3:6).

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и отдал две результативные передачи в домашнем матче с «Вегасом» (4:2), в составе гостей один раз ассистировал партнерам нападающий Павел Дорофеев.

В гостевой игре с «Ютой» (2:1) по голевому пасу записали на свой счет форварды «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Алексей Торопченко.

Даллас
5:3
1:1, 2:2, 2:0
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
3.02.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Дин Эвасон
Вратари
Кейси Десмит
Элвис Мерзликинс
1-й период
02:11
Дэймон Северсон
06:43
Коул Силлинджер
(Джеймс ван Римсдайк, Кент Джонсон)
10:28
Мэтью Дамба
13:36
Мэйсон Марчмент
(Маврик Бурк, Лиан Биксель)
18:50
Данте Фаббро
2-й период
24:58
Адам Фантилли
(Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков)
26:03
Логан Стэнковен
(Микаэль Гранлунд)
32:02
Иван Проворов
(Микаэль Пюхтия, Джастин Дэнфорт)
35:35
Джеймс ван Римсдайк
35:49
Уайатт Джонстон
(Джейсон Робертсон, Томас Харли)
3-й период
45:03
Джейсон Робертсон
51:22
Евгений Дадонов
(Илья Любушкин, Томас Харли)
55:47
Евгений Дадонов
(Уайатт Джонстон, Джейми Бенн)
57:23
Эса Линделл
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас
Коламбус
Айлендерс
Флорида
Рейнджерс
Вегас
Юта
Сент-Луис
НХЛ: таблица и календарь