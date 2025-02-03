Форвард «Далласа» Дадонов оформил второй дубль в сезоне НХЛ

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. «Даллас» обыграл «Коламбус» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
У победителей шайбы забросили Мэйсон Марчмент (14-я минута), Логан Станковен (27), Уайатт Джонстон (36), Евгений Дадонов (52, 56), у проигравших — Коул Силлинджер (7), Адам Фантилли (25), Иван Проворов (33).
35-летний Дадонов второй раз в сезоне сделал дубль, в ноябре он забросил две шайбы в домашней игре с «Бостоном» (7:2). Всего на его счету 29 очков (15 шайб + 14 передач). Голевым пасом в составе «Далласа» отметился защитник Илья Любушкин.
Защитник гостей Проворов забросил четвертую шайбу в сезоне, нападающие Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко ассистировали Фантилли в эпизоде со вторым голом команды.
«Даллас» занимает второе место в Центральном дивизионе, в 52 матчах набрав 69 очков. «Коламбус» в Столичном дивизионе идет четвертым с 59 очками в 53 играх. В следующем матче «Даллас» 5 февраля в гостях встретится с «Анахаймом», «Коламбус» в этот же день на выезде сыграет с «Баффало».
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков продлил результативную серию до трех матчей, отдав голевой пас в выездной игре с действующим обладателем Кубка Стэнли «Флоридой» (3:6).
Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и отдал две результативные передачи в домашнем матче с «Вегасом» (4:2), в составе гостей один раз ассистировал партнерам нападающий Павел Дорофеев.
В гостевой игре с «Ютой» (2:1) по голевому пасу записали на свой счет форварды «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Алексей Торопченко.