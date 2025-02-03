Форвард «Далласа» Дадонов оформил второй дубль в сезоне НХЛ

«Даллас» занимает второе место в Центральном дивизионе, в 52 матчах набрав 69 очков. «Коламбус» в Столичном дивизионе идет четвертым с 59 очками в 53 играх. В следующем матче «Даллас» 5 февраля в гостях встретится с «Анахаймом», «Коламбус» в этот же день на выезде сыграет с «Баффало».