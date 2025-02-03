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Америку поразил русский герой, про которого все забыли! Незаметный Дадонов в одиночку принес победу «Далласу»

Лучший матч в сезоне для Евгения?

Источник: AP 2024

У этого сезона НХЛ есть очень разные русские герои. Например, Никита Кучеров — герой стабильный. Форвард «Тампы» привычно выдает на льду хоккейное волшебство, штампует очки и рубится за звание лучшего бомбардира регулярки. Александр Овечкин — герой возродившийся. После сложнейшего прошлого сезона капитан «Вашингтона» снова обрел себя и стал клепать голы едва ли не как в лучшие годы. Кирилл Капризов — герой страдающий. У нападающего «Миннесоты» были все шансы побороться за звание MVP чемпионата, но травма, неудачное возвращение в строй и ставшая неизбежной операция, заставила с этими мечтами попрощаться.

Ну, а еще по ходу длинного марафона НХЛ появляются сенсационные герои из России. Те, от которых никто особо не ждет подвигов, а они неожиданно проявляют себя, заставляя впечатляться хоккейную Америку. Именно такой случай произошел в воскресной игре «Далласа» против «Коламбуса».

Первыми из наших в ней себя ожидаемо проявили игроки «Блю Джекетс». Сначала Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков не в первый раз за последнее время помогли отличиться 20-летнему канадцу Адаму Фантилли.

А затем защитник Иван Проворов отличился впервые с 20 декабря прошлого года. Русский оборонец считается одним из главных претендентов на обмен перед предстоящим трансферным дедлайном — слишком уж многие клубы интересуются Проворовым, контракт которого истекает после этого сезона. Возможно, четвертый гол в регулярке приблизил его к отъезду из Огайо.

Усилий россиян из «Коламбуса» хватило на то, чтобы к завершению второго игрового отрезка на табло горели цифры 3:3. Ну, а в третьей двадцатиминутке внезапно проявил себя тот, о многие, кажется, забыли.

35-летний нападающий «Далласа» Евгений Дадонов как всегда честно делает свою работу в этом сезоне, но поводов восхищаться собой практически не дает. Его даже стали включать в списки тех, кто ближайшим летом может совершить камбэк из Америки в Россию. Но в игре против «Коламбуса» нападающий дал понять — своего последнего слова в НХЛ он еще не сказал.

Для этого Дадонову хватило каких-то четырех минут. Первым делом он качественно поработал на пятаке — судьи долго смотрели видео на предмет игры высокой поднятой клюшки, но гол все-таки засчитали. А вскоре Евгений завез шайбу в сетку из-за ворот и установил окончательный счет — 5:3 в пользу «Старз».

Этот дубль стал для Дадонова лишь вторым в сезоне, по итогам 52 матчей у него 15 голов и 14 передач. Восторгов такая статистика вызвать не может, но и списывать игрока с подобными цифрами точно рано. «Даллас» идет вторым в Западной конференции, а российский форвард точно способен помочь команде пошуметь во второй части сезона.

Автор: Артем Гаев

Даллас
5:3
1:1, 2:2, 2:0
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
3.02.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Дин Эвасон
Вратари
Кейси Десмит
Элвис Мерзликинс
1-й период
02:11
Дэймон Северсон
06:43
Коул Силлинджер
(Джеймс ван Римсдайк, Кент Джонсон)
10:28
Мэтью Дамба
13:36
Мэйсон Марчмент
(Маврик Бурк, Лиан Биксель)
18:50
Данте Фаббро
2-й период
24:58
Адам Фантилли
(Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков)
26:03
Логан Стэнковен
(Микаэль Гранлунд)
32:02
Иван Проворов
(Микаэль Пюхтия, Джастин Дэнфорт)
35:35
Джеймс ван Римсдайк
35:49
Уайатт Джонстон
(Джейсон Робертсон, Томас Харли)
3-й период
45:03
Джейсон Робертсон
51:22
Евгений Дадонов
(Илья Любушкин, Томас Харли)
55:47
Евгений Дадонов
(Уайатт Джонстон, Джейми Бенн)
57:23
Эса Линделл
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас
Коламбус
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