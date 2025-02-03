Америку поразил русский герой, про которого все забыли! Незаметный Дадонов в одиночку принес победу «Далласу»

У этого сезона НХЛ есть очень разные русские герои. Например, Никита Кучеров — герой стабильный. Форвард «Тампы» привычно выдает на льду хоккейное волшебство, штампует очки и рубится за звание лучшего бомбардира регулярки. Александр Овечкин — герой возродившийся. После сложнейшего прошлого сезона капитан «Вашингтона» снова обрел себя и стал клепать голы едва ли не как в лучшие годы. Кирилл Капризов — герой страдающий. У нападающего «Миннесоты» были все шансы побороться за звание MVP чемпионата, но травма, неудачное возвращение в строй и ставшая неизбежной операция, заставила с этими мечтами попрощаться.
Ну, а еще по ходу длинного марафона НХЛ появляются сенсационные герои из России. Те, от которых никто особо не ждет подвигов, а они неожиданно проявляют себя, заставляя впечатляться хоккейную Америку. Именно такой случай произошел в воскресной игре «Далласа» против «Коламбуса».
Первыми из наших в ней себя ожидаемо проявили игроки «Блю Джекетс». Сначала Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков не в первый раз за последнее время помогли отличиться 20-летнему канадцу Адаму Фантилли.
А затем защитник Иван Проворов отличился впервые с 20 декабря прошлого года. Русский оборонец считается одним из главных претендентов на обмен перед предстоящим трансферным дедлайном — слишком уж многие клубы интересуются Проворовым, контракт которого истекает после этого сезона. Возможно, четвертый гол в регулярке приблизил его к отъезду из Огайо.
Усилий россиян из «Коламбуса» хватило на то, чтобы к завершению второго игрового отрезка на табло горели цифры 3:3. Ну, а в третьей двадцатиминутке внезапно проявил себя тот, о многие, кажется, забыли.
35-летний нападающий «Далласа» Евгений Дадонов как всегда честно делает свою работу в этом сезоне, но поводов восхищаться собой практически не дает. Его даже стали включать в списки тех, кто ближайшим летом может совершить камбэк из Америки в Россию. Но в игре против «Коламбуса» нападающий дал понять — своего последнего слова в НХЛ он еще не сказал.
Для этого Дадонову хватило каких-то четырех минут. Первым делом он качественно поработал на пятаке — судьи долго смотрели видео на предмет игры высокой поднятой клюшки, но гол все-таки засчитали. А вскоре Евгений завез шайбу в сетку из-за ворот и установил окончательный счет — 5:3 в пользу «Старз».
Этот дубль стал для Дадонова лишь вторым в сезоне, по итогам 52 матчей у него 15 голов и 14 передач. Восторгов такая статистика вызвать не может, но и списывать игрока с подобными цифрами точно рано. «Даллас» идет вторым в Западной конференции, а российский форвард точно способен помочь команде пошуметь во второй части сезона.
Автор: Артем Гаев