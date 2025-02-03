Америку поразил русский герой, про которого все забыли! Незаметный Дадонов в одиночку принес победу «Далласу»

У этого сезона НХЛ есть очень разные русские герои. Например, Никита Кучеров — герой стабильный. Форвард «Тампы» привычно выдает на льду хоккейное волшебство, штампует очки и рубится за звание лучшего бомбардира регулярки. Александр Овечкин — герой возродившийся. После сложнейшего прошлого сезона капитан «Вашингтона» снова обрел себя и стал клепать голы едва ли не как в лучшие годы. Кирилл Капризов — герой страдающий. У нападающего «Миннесоты» были все шансы побороться за звание MVP чемпионата, но травма, неудачное возвращение в строй и ставшая неизбежной операция, заставила с этими мечтами попрощаться.