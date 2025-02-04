Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы

Трамп в ночь на вторник по московскому времени принимает в Белом доме в Вашингтоне хоккеистов, тренерский штаб и персонал «Флориды», которые стали чемпионами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам сезона-2023/24. Кубок Стэнли в составе «Пантерз» завоевали россияне Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко, ныне выступающий за «Детройт Ред Уингз». Бобровский и Куликов находились в первом ряду позади Трампа в момент его выступления.
«Он (Бобровский) был потрясающим. Как он хорош! Вы должны быть в Зале хоккейной славы. Вы проделали потрясающую работу. На вас было оказано много давления в седьмом матче финальной серии. Это было безумие, но вы с этим справились. Спасибо, Боб! Сергей не был выбран на драфте НХЛ, но в итоге стал обладателем Кубка Стэнли. Впрочем, это (отсутствие выбора на драфте) позволило вам заключить хорошую и выгодную сделку, не так ли? Сергей — один из лучших голкиперов в истории лиги. Вы, Сергей, должны собой гордиться», — высказался Трамп о Бобровском в ходе своего выступления.
Бобровскому 36 лет. Он выступает за «Флориду» с 2019 года. Ранее голкипер играл в НХЛ за «Филадельфию» и «Коламбус». В 2013 и 2017 годах Бобровский выигрывал приз лучшему вратарю регулярного сезона НХЛ «Везина Трофи», является первым и единственным российским голкипером, завоевавшим эту награду более одного раза. В составе сборной России Бобровский завоевал по одной золотой, серебряной и бронзовой медали на чемпионатах мира.