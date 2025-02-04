Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы

«Он (Бобровский) был потрясающим. Как он хорош! Вы должны быть в Зале хоккейной славы. Вы проделали потрясающую работу. На вас было оказано много давления в седьмом матче финальной серии. Это было безумие, но вы с этим справились. Спасибо, Боб! Сергей не был выбран на драфте НХЛ, но в итоге стал обладателем Кубка Стэнли. Впрочем, это (отсутствие выбора на драфте) позволило вам заключить хорошую и выгодную сделку, не так ли? Сергей — один из лучших голкиперов в истории лиги. Вы, Сергей, должны собой гордиться», — высказался Трамп о Бобровском в ходе своего выступления.