Трамп чествовал русских героев в Белом доме. Что сказал президент США?

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккеистов и тренеров «Флориды Пантерз», которые являются действующими обладателями Кубка Стэнли. На встречу с главой Штатов были приглашены и россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов. Голкипера «пантер» Трамп выделил особенно.
Давняя традиция, про которую забыла Канада
В Северной Америке принято отмечать успехи профессиональных клубов и приглашать чемпионов главных спортивных лиг на встречу с главами государств. В случае с Национальной хоккейной лигой это касается обладателей Кубка Стэнли. Если чемпионство празднует американская команда, то ей предоставляется право на визит Белого дома в Вашингтоне и личная встреча с президентом США. Если же кубок выигрывает канадский клуб, то проводится аналогичная церемония с участием премьер-министра Канады в Оттаве. Правда, канадцы об этой традиции уже забыли: клубы из «Страны кленового листа» не могут завоевать Кубок Стэнли с 1993 года, когда последний раз триумф праздновали «Монреаль Канадиенс».
В минувшем сезоне НХЛ разрушить это проклятье имели возможность «Эдмонтон Ойлерз» во главе со звездным канадским суперфорвардом Коннором Макдэвидом. «Ойлерз» едва не совершили грандиозный камбэк в финальной серии, когда отыгрались со счета 0−3 в битве с «Флоридой Пантерз», однако «пантеры» в драматичном седьмом матче противостояния все же забрали Кубок Стэнли — первый в своей клубной истории.
Сейчас «Флорида» готовится отстоять чемпионское звание и постепенно набирает обороты перед новыми баталиями в плей-офф. Совсем скоро «Пантерз» сыграют в гостях с «Вашингтон Кэпиталз», одной из лучших команд текущего регулярного чемпионата. В столицу США банда из Флориды прибыла чуть заранее, чтобы посетить Белый дом и встретиться с новоизбранным президентом Штатов Дональдом Трампом. Делегацию «Флориды» составили как хоккеисты с тренерами, так и владелец клуба Винсент Виола вместе с рядом политиков, среди которых были, например, сенаторы США от Флориды. Посетил Белый дом и комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.
«Я смотрел эти игры и немного волновался. Когда счет в серии был 3−0 в пользу “Флориды”, я сказал: “Ну, все кончено, потому что Винни (Виола) — мой друг”. И они проиграли три следующих матча! Все могло завершиться печально, но истинные чемпионы находят в себе силы победить. Этот сезон был потрясающим», — отметил Трамп в начале своего выступления.
В ходе церемонии президенту США были вручены памятные презенты: золотая клюшка, игровой свитер с номером 47, а также еще один свитер «Пантерз» с номером «45−47», который указывает на то, что Трамп является 45-м и 47-м президентом Штатов. Игроки и хоккеисты «Флориды», что естественно, прибыли на церемонию с именными чемпионскими перстнями, стоимость и ценность каждого из которых зашкаливают, и с самим Кубком Стэнли.
Трамп в своей речи отметил не только громкий успех «пантер», но и выделил некоторых героев этого чемпионства персонально: тренера команды Пола Мориса, капитана Александра Баркова и, конечно же, Сергея Бобровского. Российскому вратарю президент США посвятил не одну минуту своего выступления и лично пожал ему руку, призвав включить того в Зал хоккейной славы в Торонто. Сейчас Бобу 36 лет, стать претендентом на попадание в Зал славы он сможет спустя три года после завершения игровой карьеры. Об этом сам Сергей пока не думает.
«Бобровский был потрясающим (в финальной серии). Как он хорош! Вы должны быть в Зале хоккейной славы. Вы проделали потрясающую работу. На вас было оказано много давления в седьмом матче финальной серии. Это было безумие, но вы с этим справились. Спасибо, Боб! Сергей не был выбран на драфте НХЛ, но в итоге стал обладателем Кубка Стэнли. Впрочем, это (отсутствие выбора на драфте) позволило вам заключить хорошую и выгодную сделку, не так ли? Сергей — один из лучших голкиперов в истории лиги. Вы, Сергей, должны собой гордиться», — сказал Трамп, также отметив ряд статистических достижений россиянина.
На встречу с президентом США прибыл и Дмитрий Куликов, который совсем недавно отыграл свой 1000-й матч в карьере в чемпионатах лиги. Оба российских ветерана НХЛ находились в первом ряду и располагались в близости с Трампом. Чемпионом в составе «Флориды» в прошлом сезоне стал еще один российский хоккеист — Владимир Тарасенко, который выиграл второй в своей карьере Кубок Стэнли. Но летом звездный форвард покинул стан «Пантерз» в связи с истечением срока контракта и впоследствии перешел в «Детройт Ред Уингз». По очевидным причинам в Белый дом на встречу с Трампом он не приехал, хотя этот опыт у него имеется: Владимир вместе с «Сент-Луис Блюз» уже виделся с Дональдом Трампом в 2019 году.
Без россиян «Флорида» не выиграла бы Кубок?
По итогам финальной серии Кубка Стэнли — 2024 впервые за долгое время приз лучшему игроку всего розыгрыша плей-офф достался хоккеисту из команды, которая потерпела поражение в финале. Им стал Коннор Макдэвид, выбивший сумасшедшие 42 очка (8+34) в 25 матчах. Хотя даже такая безумная статистика не избавила от споров о справедливости выбора владельца награды. По признанию многих экспертов, Сергей Бобровский был более чем достоин взять «Конн Смайт Трофи».
16 чемпионских побед в 24 матчах плей-офф, 90,6% отраженных бросков, 528 сейвов, два шатаута (один из которых — на старте финальной серии Кубка Стэнли) и вдобавок одна голевая передача. Этих показателей Бобровскому хватило только для того, чтобы стать четвертым по итогам голосования среди журналистов НХЛ за «коня». В регулярном же сезоне Сергей Андреевич одержал 36 побед в 58 матчах и отразил 91,5% бросков, а по итогам голосования на приз «Везина Трофи» он занял третье место, набрав 40 баллов. Впрочем, две «Везины» в карьере Боба и так уже имеются.
Нельзя при этом не выделить и вклад Дмитрия Куликова. Для опытного российского защитника прошлый сезон стал первым после возвращения во «Флориду». Россиянин в 76 играх «регулярки» набрал 20 очков (1+19) при показателе полезности «+15», а в плей-офф отличился двумя голевыми передачами. Одна из них — на победный и чемпионский гол «Флориды» в седьмом матче серии против «Эдмонтона».
Владимир Тарасенко же присоединился к «Пантерз» по ходу сезона в трансферный дедлайн и был обменян из «Оттавы Сенаторз». Опыт и мастерство российского форварда пришлись «Флориде» ко двору. В плей-офф Влади набрал 9 очков (5+4), 3 (2+1) из которых — в финальной серии.
С кем еще из россиян встречался Трамп?
На пост президента США Дональд Трамп впервые вступил в январе 2017-го. За период его первого президентского срока именитый предприниматель и миллиардер в стенах Белого дома принял три команды НХЛ. Первыми среди них оказались «Питтсбург Пингвинз», обыгравшие в финальной серии сезона-2016/17 «Нэшвилл Предаторз». В их числе был Евгений Малкин — первый из россиян, встретившийся с Трампом в Белом доме.
По итогам следующего сезона историческое чемпионство праздновали «Вашингтон Кэпиталз». Того громкого успеха не случилось без участия Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. Все трое также посетили Белый дом и провели личную встречу с президентом США. Через год их путь повторили Владимир Тарасенко и Иван Барбашев в чемпионском составе «Сент-Луиса».
Следующих обладателей Кубка Стэнли принимал уже Джо Байден. 46-й президент США отметил сразу две победы «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли — в 2020 и 2021 годах. В связи с рядом обстоятельств, среди которых была и пандемия коронавируса, первое из этих двух чемпионство «молний» Трамп отметить не смог.