Трамп чествовал русских героев в Белом доме. Что сказал президент США?

На встречу с президентом США прибыл и Дмитрий Куликов, который совсем недавно отыграл свой 1000-й матч в карьере в чемпионатах лиги. Оба российских ветерана НХЛ находились в первом ряду и располагались в близости с Трампом. Чемпионом в составе «Флориды» в прошлом сезоне стал еще один российский хоккеист — Владимир Тарасенко, который выиграл второй в своей карьере Кубок Стэнли. Но летом звездный форвард покинул стан «Пантерз» в связи с истечением срока контракта и впоследствии перешел в «Детройт Ред Уингз». По очевидным причинам в Белый дом на встречу с Трампом он не приехал, хотя этот опыт у него имеется: Владимир вместе с «Сент-Луис Блюз» уже виделся с Дональдом Трампом в 2019 году.