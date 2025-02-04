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Две передачи Зуба помогли «Оттаве» одержать пятую победу подряд в НХЛ

«Оттава» обыграла «Нэшвилл» в НХЛ благодаря двум передачам Зуба.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Оттава Сенаторз» на выезде обыграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу гостей. У «Нэшвилла» шайбы забросили Филип Форсберг (24-я минута) и Джонатан Маршессо (41). В составе «Оттавы» голы забили Адам Годетт (31), Джейк Сандерсон (34), Шейн Пинто (47), Дэвид Перрон (55) и Ридли Грейг (58).

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб записал на свой счет две результативные передачи. Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков не отметился результативными действиями.

«Нэшвилл» проиграл пятый матч подряд и идет на предпоследнем, седьмом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 43 очками за 52 матча. «Оттава» одержала победу в пятой встрече кряду и располагается на третьем месте в Атлантическом дивизионе, набрав 62 очка за 53 встречи.

Нэшвилл
2:5
0:0, 1:2, 1:3
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
4.02.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17159 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Трэвис Грин
Вратари
Юусе Сарос
(Юусе Сарос, Юусе Сарос)
Антон Форсберг
1-й период
15:28
Роман Йоси
16:26
Командный штраф
19:58
Филип Форсберг
2-й период
23:59
Филип Форсберг
(Винс Хиностроза, Роман Йоси)
24:34
Захари Л`Еро
24:34
Захари Л`Еро
24:34
Зак Остапчук
30:00
Адам Годетт
(Дэвид Перрон, Тим Штюцле)
33:04
Джейк Сандерсон
(Мэттью Хаймор, Артем Зуб)
39:47
Тревис Хэмоник
3-й период
40:47
Джонатан Маршессо
(Филип Форсберг, Райан О`Райлли)
42:06
Федор Свечков
46:17
Шейн Пинто
(Тома Шабо, Адам Годетт)
52:57
Захари Л`Еро
54:06
Дэвид Перрон
(Артем Зуб, Брэди Ткачак)
57:10
Ридли Грейг
(Клод Жиру, Брэди Ткачак)
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
5
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Оттава
Нэшвилл
НХЛ: таблица и календарь