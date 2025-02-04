Две передачи Зуба помогли «Оттаве» одержать пятую победу подряд в НХЛ

«Нэшвилл» проиграл пятый матч подряд и идет на предпоследнем, седьмом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 43 очками за 52 матча. «Оттава» одержала победу в пятой встрече кряду и располагается на третьем месте в Атлантическом дивизионе, набрав 62 очка за 53 встречи.