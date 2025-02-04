Две передачи Зуба помогли «Оттаве» одержать пятую победу подряд в НХЛ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. «Оттава Сенаторз» на выезде обыграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счетом 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) в пользу гостей. У «Нэшвилла» шайбы забросили Филип Форсберг (24-я минута) и Джонатан Маршессо (41). В составе «Оттавы» голы забили Адам Годетт (31), Джейк Сандерсон (34), Шейн Пинто (47), Дэвид Перрон (55) и Ридли Грейг (58).
Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб записал на свой счет две результативные передачи. Нападающий «Нэшвилла» Федор Свечков не отметился результативными действиями.
«Нэшвилл» проиграл пятый матч подряд и идет на предпоследнем, седьмом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона с 43 очками за 52 матча. «Оттава» одержала победу в пятой встрече кряду и располагается на третьем месте в Атлантическом дивизионе, набрав 62 очка за 53 встречи.