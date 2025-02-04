Трамп в шутку попросил чемпионов НХЛ подарить ему Кубок Стэнли

Перед тем, как взять ее обеими руками, Трамп пошутил, что она наверняка очень тяжелая. «О, я подниму ее. Не важно, что мне придется для этого сделать, но я ее подниму», — сказал он. После этого президент США сфотографировался с командой и показал пальцем на стоявший в стороне Кубок Стэнли. «Его же я тоже получу?» — пошутил он.