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Трамп в шутку попросил чемпионов НХЛ подарить ему Кубок Стэнли

Глава государства принял в Белом доме игроков и тренеров «Флориды», которая выиграла Кубок Стэнли в 2024 году.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время встречи с игроками ставшего чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года клуба «Флорида» в Белом доме в шутку попросил их подарить ему Кубок Стэнли.

Игроки Мэттью Ткачук и Александр Барков от лица команды вручили хозяину Белого дома фирменный джерси (верхняя часть хоккейной формы) с надписью «Трамп 47», так как он является 47-м по счету президентом США. Кроме того, они подарили ему полноразмерную золотую хоккейную клюшку.

Перед тем, как взять ее обеими руками, Трамп пошутил, что она наверняка очень тяжелая. «О, я подниму ее. Не важно, что мне придется для этого сделать, но я ее подниму», — сказал он. После этого президент США сфотографировался с командой и показал пальцем на стоявший в стороне Кубок Стэнли. «Его же я тоже получу?» — пошутил он.

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