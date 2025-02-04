Одноклубника Капризова дисквалифицировали на десять матчей НХЛ

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Американский форвард «Миннесоты Уайлд» Райан Хартман дисквалифицирован на десять матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает пресс-служба турнира.
30-летний нападающий наказан за грубый фол в матче против «Оттавы Сенаторз» (0:6), который прошел в ночь на 2 февраля. Во время вбрасывания в концовке второго периода американец навалился на немецкого нападающего «Сенаторз» Тима Штюцле, в результате тот ударился головой о лед. Немец получил рассечение, а Хартман был удален до конца игры.
Американский форвард за повторный грубый фол оштрафован на 488 тысяч долларов, сумма будет удержана из его зарплаты и передана в фонд экстренной помощи игрокам лиги.
В текущем сезоне Хартман сыграл за «Миннесоту» 48 матчей, набрал 17 очков (7 голов + 10 передач). Его команда, в составе которой выступает российский нападающий Кирилл Капризов, идет на третьем месте в Центральном дивизионе Западной конференции.