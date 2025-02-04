Одноклубника Капризова дисквалифицировали на десять матчей НХЛ

30-летний нападающий наказан за грубый фол в матче против «Оттавы Сенаторз» (0:6), который прошел в ночь на 2 февраля. Во время вбрасывания в концовке второго периода американец навалился на немецкого нападающего «Сенаторз» Тима Штюцле, в результате тот ударился головой о лед. Немец получил рассечение, а Хартман был удален до конца игры.