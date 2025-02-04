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Панарин прокомментировал информацию о долге перед ФНС

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в шуточной форме прокомментировал информацию о долге перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России.

Источник: AP 2024

Нападающий опубликовал фотографию с экраном кнопочного телефона, на котором в списке контактов, помимо жены и родственников, присутствует ФНС. «А я думаю, кто с незнакомых номеров бомбит? Сейчас сохранил», — написал игрок.

Ранее информацию о долге прокомментировал агент Панарина Артем Гаврилов. Он предположил, что долг Панарина связан с транспортным налогом. «Артемий мог пропустить сообщения, он же кнопочным телефоном пользуется. Разберемся в ситуации», — заявил он.

3 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Панарин задолжал российской налоговой. Сумма составила 75 тысяч рублей.

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