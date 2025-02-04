Панарин прокомментировал информацию о долге перед ФНС

Ранее информацию о долге прокомментировал агент Панарина Артем Гаврилов. Он предположил, что долг Панарина связан с транспортным налогом. «Артемий мог пропустить сообщения, он же кнопочным телефоном пользуется. Разберемся в ситуации», — заявил он.