Овечкин может спать спокойно, других русских звезд ждет битва! Малкин, Панарин, Кучеров: кто не попадет в плей-офф?

Больше всего верится, что смогут включиться и ударно провести финальную часть сезона «Тампа Бэй Лайтнинг» с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским, оживает постепенно и «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестеркиным и Панариным. Может поднажать и «Бостон Брюинз» с Никитой Задоровым, вполне вероятной видится и борьба за плей-офф от «Нью-Йорк Айлендерс» с Ильей Сорокиным, Александром Романовым и Максимом Цыплаковым. Как бы там ни было, нас ждет крайне интересная финальная часть регулярного чемпионата, в которой все будут следить не только за борьбой за плей-офф, но и за отдельно взятыми достижениями наших игроков. Только Александр Овечкин может спать спокойно — точнее, спокойно идти к рекорду Гретцки и готовиться к битве за второй в карьере Кубок Стэнли.