Овечкин может спать спокойно, других русских звезд ждет битва! Малкин, Панарин, Кучеров: кто не попадет в плей-офф?

В Национальной хоккейной лиге осталось сыграть чуть больше трети матчей регулярного чемпионата. У команд будет перерыв на Турнир четырех наций, когда не приглашенные туда игроки смогут подлатать раны и немного отдохнуть. На эту часть сезона у каждого свои задачи — кто-то наигрывает сочетания, кто-то дает шанс игрокам проявить себя, чтобы иметь представление о возможных резервах, а для кого-то финальная часть чемпионата — попытка сделать рывок и запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда под названием «плей-офф».
И если на Западе некоторые команды из нижней части таблицы уже выпали из борьбы за попадание в игры навылет, то ситуация на Востоке обещает быть крайне интересной. Разве что «Баффало» вряд ли может рассчитывать на кубковую весну. За оставшиеся 30 матчей нынешние расклады могут измениться колоссально.
Разница между первым и девятым местом в борьбе за «уайлд-кард2 на Востоке — всего лишь семь очков. Вне зоны плей-офф пока идут “Тампа-Бэй Лайтнинг”, “Бостон Брюинз”, “Нью-Йорк Айлендерс”, “Нью-Йорк Рейнджерс”, “Монреаль Канадиенс”, “Питтсбург Пингвинз”, “Филадельфия Флайерз” и “Баффало Сейбрз” (последние отстают от 8 места на 12 очков). В зоне “уайлд-кард” в данный момент “Детройт Ред Уингз” и “Коламбус Блю Джекетс”, попадание этих команд в плей-офф будет сюрпризом — первые в розыгрыше Кубка Стэнли не участвовали вот уже восемь лет, вторые же только что лишились своего лучшего снайпера, россиянина Кирилла Марченко, без него команде будет крайне тяжело.
Мимо плей-офф может пролететь русская банда из «Филадельфии» — новоиспеченный НХЛовец Матвей Мичков, защитник Егор Замула, присоединившийся к ним в результате недавнего обмена Андрей Кузьменко и вратарь Иван Федотов. После 54 матчей регулярки у подопечных строгого Джона Тортореллы 52 результативных балла — от восьмого места отстают на семь очков. В последних трех играх «Флайерз» не забили ни одного гола, и идут с серией поражений — пять проигрышей в шести встречах.
С трудом верится, что Евгений Малкин, Сидни Кросби и их «Питтсбург» смогут выдать феноменальную победную серию и набрать нужные для выхода в плей-офф очки — ситуация по очкам такая же как у «Филадельфии».
Больше всего верится, что смогут включиться и ударно провести финальную часть сезона «Тампа Бэй Лайтнинг» с Никитой Кучеровым и Андреем Василевским, оживает постепенно и «Нью-Йорк Рейнджерс» с Шестеркиным и Панариным. Может поднажать и «Бостон Брюинз» с Никитой Задоровым, вполне вероятной видится и борьба за плей-офф от «Нью-Йорк Айлендерс» с Ильей Сорокиным, Александром Романовым и Максимом Цыплаковым. Как бы там ни было, нас ждет крайне интересная финальная часть регулярного чемпионата, в которой все будут следить не только за борьбой за плей-офф, но и за отдельно взятыми достижениями наших игроков. Только Александр Овечкин может спать спокойно — точнее, спокойно идти к рекорду Гретцки и готовиться к битве за второй в карьере Кубок Стэнли.
Надежда Тонконог