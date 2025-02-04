Не только Овечкин. Кросби может побить невероятный рекорд Гретцки

Феноменальная для своего возраста форма Александра Овечкина и финальная стадия погони за рекордом Уэйна Гретцки отобрали почти все внимание от другого величайшего игрока современности Сидни Кросби. Он в свои 37 лет очень хорош и так же претендует на установление невероятного достижения. Сейчас у капитана «Питтсбурга» 55 (16+39) очков в 53 матчах нынешнего чемпионата. В том случае, если ему удастся выдержать этот темп, то Гретцки лишится еще одного рекорда — по количеству сезонов, в которых личная результативность превышала показатель больше одного балла за результативность в среднем за игру. У обоих их сейчас по 19.