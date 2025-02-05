Овечкин сотворил невозможное — забил за 0,1 секунды до сирены! В Ови уже никто не верил, а он стал ближе к Гретцки

Что можно успеть сделать за одну десятую секунды? Разве что моргнуть. Любое другое действие займет больше времени, но и этого удивительного мгновения оказалось достаточно для Александра Овечкина, чтобы забить очередной гол. В очередном домашнем матче с «Флоридой» «Столичные» смогли одержать очень непростую победу (6:3), а Ови сократил отставание от лучшего снайпера всех времен Уэйна Гретцки до 16 шайб, а от рекорда всех времен — до 17.
Гол Александра случился в самой концовке встречи, когда уже никто не верил, что россиянин забьет. А он забил и заставил пожалеть тех, кто ушел с трибун и от экранов раньше времени.
Стоит отметить, что на протяжении всего матча у Александра мало что получалось. Овечкин отметился тремя бросками в створ, 6 минут отыграл в большинстве, но эффективность снайпера была нулевой. Так что Ови впору поблагодарить партнеров, например, Ника Дауда, который стал автором победной шайбы. Его гол, сделавший счет 4:2 в пользу «Кэпиталз», вынудил «Флориду» снимать вратаря в концовке, что и помогло отличиться Овечкину.
Очень хорош был и белорус Алексей Протас, который является вторым бомбардиром команды после Дилана Строума. Протас набрал 2 очка и «сделал» гол Тома Уилсона в меньшинстве.
Стоит добавить, что «Вашингтон» и лично Александр Овечкин посвятили победу Крейгу Лафлину — комментатору матчей «Столичных» на местном телевидении. Накануне ему была сделана операция на сердце, которая прошла удачно. Овечкин в честь этого надел в раздевалке футболку со специальной символикой Locker Strong и поддержал журналиста в социальных сетях.
По собственному признанию, Лафлин хотел было завершать карьеру комментатора, но погоня Овечкина за Гретцки побудила остаться его еще на один сезон.
«С нетерпением жду окончания этого великого забега», — сказал комментатор.
С этим будут солидарны все болельщики «Вашингтона».
Автор: Леонид Михайлов