Овечкин сотворил невозможное — забил за 0,1 секунды до сирены! В Ови уже никто не верил, а он стал ближе к Гретцки

Что можно успеть сделать за одну десятую секунды? Разве что моргнуть. Любое другое действие займет больше времени, но и этого удивительного мгновения оказалось достаточно для Александра Овечкина, чтобы забить очередной гол. В очередном домашнем матче с «Флоридой» «Столичные» смогли одержать очень непростую победу (6:3), а Ови сократил отставание от лучшего снайпера всех времен Уэйна Гретцки до 16 шайб, а от рекорда всех времен — до 17.