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Овечкин сотворил невозможное — забил за 0,1 секунды до сирены! В Ови уже никто не верил, а он стал ближе к Гретцки

Забросил, когда все уже собрались уходить.

Источник: Patrick Smith/Getty Images

Что можно успеть сделать за одну десятую секунды? Разве что моргнуть. Любое другое действие займет больше времени, но и этого удивительного мгновения оказалось достаточно для Александра Овечкина, чтобы забить очередной гол. В очередном домашнем матче с «Флоридой» «Столичные» смогли одержать очень непростую победу (6:3), а Ови сократил отставание от лучшего снайпера всех времен Уэйна Гретцки до 16 шайб, а от рекорда всех времен — до 17.

Гол Александра случился в самой концовке встречи, когда уже никто не верил, что россиянин забьет. А он забил и заставил пожалеть тех, кто ушел с трибун и от экранов раньше времени.

Стоит отметить, что на протяжении всего матча у Александра мало что получалось. Овечкин отметился тремя бросками в створ, 6 минут отыграл в большинстве, но эффективность снайпера была нулевой. Так что Ови впору поблагодарить партнеров, например, Ника Дауда, который стал автором победной шайбы. Его гол, сделавший счет 4:2 в пользу «Кэпиталз», вынудил «Флориду» снимать вратаря в концовке, что и помогло отличиться Овечкину.

Очень хорош был и белорус Алексей Протас, который является вторым бомбардиром команды после Дилана Строума. Протас набрал 2 очка и «сделал» гол Тома Уилсона в меньшинстве.

Стоит добавить, что «Вашингтон» и лично Александр Овечкин посвятили победу Крейгу Лафлину — комментатору матчей «Столичных» на местном телевидении. Накануне ему была сделана операция на сердце, которая прошла удачно. Овечкин в честь этого надел в раздевалке футболку со специальной символикой Locker Strong и поддержал журналиста в социальных сетях.

По собственному признанию, Лафлин хотел было завершать карьеру комментатора, но погоня Овечкина за Гретцки побудила остаться его еще на один сезон.

«С нетерпением жду окончания этого великого забега», — сказал комментатор.

С этим будут солидарны все болельщики «Вашингтона».

Автор: Леонид Михайлов

Вашингтон
6:3
1:1, 1:1, 4:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
5.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Пол Морис
Вратари
Логан Томпсон
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский, Сергей Бобровский)
1-й период
03:24
Джона Гаджович
07:16
Аарон Экблад
14:08
Эндрю Манджапане
(Расмус Сандин, Ник Дауд)
19:30
Сэм Беннетт
(Йеспер Боквист)
2-й период
20:20
Расмус Сандин
21:15
Том Уилсон
(Алексей Протас)
24:14
Александр Барков
(Сэм Райнхарт, Картер Верхэге)
38:58
Дмитрий Куликов
3-й период
42:19
Ларс Эллер
46:10
Ник Дауд
(Дилан Строум, Эндрю Манджапане)
46:10
Джейкоб Чикран
46:10
Эван Родригес
47:46
Мэттью Ткачак
(Нэйт Шмидт, Сэм Беннетт)
58:21
Алексей Протас
59:59
Александр Овечкин
(Ник Дауд, Мартин Фехервари)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Флорида
НХЛ: таблица и календарь