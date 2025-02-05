НХЛ обновила дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

После данной встречи средний показатель россиянина по голам за матч в текущем сезоне составил 0,68. Прогнозируется, что при таком показателе Овечкин побьет снайперский рекорд Гретцки 10 апреля в домашнем матче с «Каролиной Харрикейнз».