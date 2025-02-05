НХЛ обновила дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала новую дату, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки, сообщается на сайте лиги.
В ночь на среду «Вашингтон» обыграл дома «Флориду Пантерз» со счетом 6:3. Овечкин отметился 25-м голом в сезоне и 878-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.
После данной встречи средний показатель россиянина по голам за матч в текущем сезоне составил 0,68. Прогнозируется, что при таком показателе Овечкин побьет снайперский рекорд Гретцки 10 апреля в домашнем матче с «Каролиной Харрикейнз».
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд Гретцки — 894 гола.