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НХЛ обновила дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

НХЛ спрогнозировала, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 10 апреля.

Источник: Patrick Smith/Getty Images

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) назвала новую дату, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет рекорд канадца Уэйна Гретцки, сообщается на сайте лиги.

В ночь на среду «Вашингтон» обыграл дома «Флориду Пантерз» со счетом 6:3. Овечкин отметился 25-м голом в сезоне и 878-м в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.

После данной встречи средний показатель россиянина по голам за матч в текущем сезоне составил 0,68. Прогнозируется, что при таком показателе Овечкин побьет снайперский рекорд Гретцки 10 апреля в домашнем матче с «Каролиной Харрикейнз».

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд Гретцки — 894 гола.

Вашингтон
6:3
1:1, 1:1, 4:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
5.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Пол Морис
Вратари
Логан Томпсон
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский, Сергей Бобровский)
1-й период
03:24
Джона Гаджович
07:16
Аарон Экблад
14:08
Эндрю Манджапане
(Расмус Сандин, Ник Дауд)
19:30
Сэм Беннетт
(Йеспер Боквист)
2-й период
20:20
Расмус Сандин
21:15
Том Уилсон
(Алексей Протас)
24:14
Александр Барков
(Сэм Райнхарт, Картер Верхэге)
38:58
Дмитрий Куликов
3-й период
42:19
Ларс Эллер
46:10
Ник Дауд
(Дилан Строум, Эндрю Манджапане)
46:10
Джейкоб Чикран
46:10
Эван Родригес
47:46
Мэттью Ткачак
(Нэйт Шмидт, Сэм Беннетт)
58:21
Алексей Протас
59:59
Александр Овечкин
(Ник Дауд, Мартин Фехервари)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Флорида
НХЛ: таблица и календарь