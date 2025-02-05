Фетисов: раньше США были идеальной страной для жизни

«Америка конца восьмидесятых и начала девяностых — идеальная страна. Работать и жить, скорее всего, лучше было там. Доступ ко всему, что связано с обеспечением жизни. Недорогие продукты питания. Приезжаешь на курорт, никаких VIP-зон, богатые и бедные все на одном пляже. Хозяин команды, миллиардер, едет сам за рулем с собачкой с правой стороны, полный стадион на хоккейных матчах. Никаких сборов. Алкоголя сколько хочешь — упейся! Но игра — твоя ответственность. Свобода выбора позволяет сконцентрироваться на том, что для тебя важно. Если хочешь бухать каждый день, будешь бухать, но потеряешь свое место. Если хочешь добиться результата, то такой подход вырабатывает в тебе самодисциплину. Ты задаешь себе вопрос: “Чё приехал-то? Погулять и пивка попить?” — сказал Фетисов.