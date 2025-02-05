«Всё из-за Гретцки». Реакция Америки на необычный 878-й гол Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин забил в третьем матче подряд! После небольшого спада капитан «Вашингтона», видимо, окончательно вернулся. На счету Ови 5 (3+2) очков в этих встречах.
Теперь Алекс находится на расстоянии всего 16 голов от Уэйна Гретцки. До нового рекорда — 17 шайб.
Безумный гол в матче с «Флоридой» позволил Овечкину добраться до показателя в 25 шайб в нынешнем сезоне. Нападающий «столичных» покорил эту отметку в 19-й раз в карьере. Александр вышел на единоличное второе место в истории НХЛ по такому показателю, обойдя Яромира Ягра и вплотную приблизившись к Горди Хоу (20).
Кроме того, Ови набрал 1589-е (878+711) очко и подобрался на расстояние одного очка к Филу Эспозито (1590), занимающему 11-ю строчку в списке лучших бомбардиров за всё время существования лиги. Он также обновил своё же достижение по количеству голов в пустые ворота.
А заодно и приблизился к ветеранскому снайперскому рекорду НХЛ. По количеству шайб, заброшенных хоккеистом в возрасте 39 лет, Овечкин вышел на девятое место в истории. Рекорд принадлежит всё тому же Хоу, забившему в этом возрасте 39 голов.
В Северной Америке, естественно, отреагировали на 878-ю шайбу Овечкина. Приводим самые интересные комментарии наших заокеанских коллег.
«Забивать в пустые ворота нелегко»
Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер отметила, что, несмотря на то что Ови забил в пустые ворота, это было не так просто.
"Овечкин забил гол, продолжив Великую погоню. Алекс, конечно, не мог уйти с пустыми руками.
39-летний игрок получил шайбу всего за две секунды до конца матча и забил в пустые. Шайба пересекла линию ворот всего за 0,1 секунды до конца основного времени, сделав счёт 6:3 и поставив точку во встрече.
Теперь ему не хватает 17 голов, чтобы обойти Уэйна Гретцки и стать лучшим голеадором в истории НХЛ.
Кроме того, как Овечкин отметил ранее в этом году, забивать в пустые ворота нелегко. Вы обороняете преимущество и противостоите команде, играющей «6 на 5» и делающей всё возможное, чтобы забить. Это не так просто. Если бы это было так легко, у всех было бы гораздо больше шайб в пустые ворота.
Алекс Овечкин в 19-й раз за свою легендарную карьеру преодолел отметку в 25 голов. Единственный случай, когда он этого не сделал, пришёлся на сокращённую из-за COVID регулярку-2020/2021, где у него было 24 шайбы. Ови никогда не проводил полный сезон, забив менее 25 голов. Просто нереально то, свидетелями чего мы становимся", — написала Сильбер.
Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти напомнил, что капитан «Вашингтона» даже не является лидером сезона по голам в пустые ворота.
"Да, 6 из 25 голов Алекса Овечкина — это шайбы в пустые ворота.
Так же, как 7 из 26 у Микко Рантанена — это голы в пустые ворота. Кроме того, 6 из 23 шайб Кирилла Капризова — это голы в пустые ворота. И 5 из 24 Адриана Кемпе — это голы в пустые ворота.
Вообще, у Алекса Овечкина 48 шайб в последних 73 матчах, начиная с 27 января прошлого сезона. А ведь ему 39 лет", — написал Гулитти.
«Вишенка на торте»
Пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что Ови удерживает ещё один рекорд.
"Он в 17 голах от истории… Напоминаем: они не спрашивают как, они спрашивают — сколько.
Овечкин набрал 90 (45+45) очков в 73 матчах за карьеру с «Флоридой», он занимает первое место в истории НХЛ по количеству голов, передач и очков во встречах с «Пантерз», — написала пресс-служба «столичных».
Пресс-служба НХЛ отреагировала так: «Его 19-й сезон с 25 голами. 17 шайб от того, чтобы побить рекорд Гретцки. Всё это — в 39 лет».
Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд напомнил, когда Овечкин должен побить рекорд Уэйна Гретцки.
«Вашингтон» обыграл действующего чемпиона «Флориду» со счётом 6:3 и закрепил победу вишенкой на торте.
Алекс Овечкин забил гол в пустые ворота за десятую долю секунды до конца матча, опередив сирену идеальным броском из нейтральной зоны. Эта шайба стала 878-й для Овечкина в его карьере, что позволило ему приблизиться на расстояние 17 голов от того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.
Алекс финтом-обманкой обошёл нападающего «Флориды» Эвана Родригеса, создав для себя достаточно места, чтобы произвести бросок с центра площадки.
После того как Овечкин попал в ворота, на «Кэпитал Уан-Арене» наступила пауза, поскольку судьи пошли смотреть видеоповтор потенциального гола. Верхняя камера сыграла решающую роль, показав, что шайба пересекла линию как раз перед тем, как таймер дошёл до отметки 0,0.
39-летний Овечкин теперь имеет в своём активе 25 голов в 37 матчах этого сезона. Если капитан «Кэпиталз» продолжит забрасывать 0,68 шайбы за встречу, то повторит рекорд Гретцки 4 апреля в игре с «Чикаго» и побьёт его 10 апреля в матче с «Каролиной», — написал Оланд.
«В истинной манере Oви»
В «Вашингтоне» также прокомментировали такой необычный гол Овечкина.
Главный тренер «столичных» Спенсер Карбери высказался так: «В истинной манере Oви: за 0,1 до конца матча. Я посмотрел на Рэдди [Тейлора Рэддиша], и он сказал: “Всё чисто. Гол засчитают”. Зелёный свет за воротами помогает нам понять, в какой момент шайба попадает в ворота. Зелёный свет загорелся, поэтому мы думали, что всё будет хорошо. Затем мы увидели повтор — шайба зашла за 0,1 секунды до конца, так что гол засчитали», — сказал Карбери.
Нападающий «Кэпиталз» Том Уилсон предположил, что Ови повезло из-за его погони за рекордом Гретцки.
«Происходит что-то особенное. Его пауза перед броском за три секунды до конца и гол за десятую долю секунды… наверное, всё из-за Гретцки. Мы продолжим ему помогать в погоне [за рекордом]», — сказал Уилсон.
Владимир Лаевский