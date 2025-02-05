«Всё из-за Гретцки». Реакция Америки на необычный 878-й гол Овечкина в НХЛ

Кроме того, как Овечкин отметил ранее в этом году, забивать в пустые ворота нелегко. Вы обороняете преимущество и противостоите команде, играющей «6 на 5» и делающей всё возможное, чтобы забить. Это не так просто. Если бы это было так легко, у всех было бы гораздо больше шайб в пустые ворота.