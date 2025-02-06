Оставьте в покое будущий рекорд Овечкина! В его величии не будет никаких сомнений

Погоня Овечкина за Гретцки стала увлекательной историей, которая с каждой заброшенной нападающим «Вашингтона» шайбой обрастает новыми статистическими подробностями. Оказалось, что гол россиянина во встрече с «Флоридой», забитый за 0,1 секунды до завершения третьего периода, стал для него 950-м в карьере в НХЛ.
Сам Уэйн говорил в недавних интервью, что с радостью воспримет момент, когда его обгонит русский из «Кэпиталз». Рекорды устанавливают в спорте для того, чтобы потом их превосходить и ставить новые ориентиры для следующих поколений. В этой связи нервно реагировать на чью-то частную точку зрения было бы глупостью.
В профессиональных лигах Северной Америки с незапамятных времен существует четкое разделение на регулярный чемпионат и плей-офф. По своей сути это два совершенно разных турнира, отличающихся друг от друга задачами, длительностью, мотивацией и много чем еще.
Большинство индивидуальных наград, которые ежегодно вручаются по итогам сезона НХЛ, связаны с достижениями в регулярке, показанными по итогам изматывающего марафона из 82 игр. Сейчас за океаном никому — за исключением нескольких фриков — и в голову не придет усомниться в том, что рекорд, который покорит Овечкин, станет самым ценным и настоящим.
Кубковые успехи становятся следствием командной работы, а не только мастерства отдельных суперзвезд. Самым показательным является случай как раз с Гретцки. Когда он выступал в «Эдмонтоне», окруженный будущими членами Зала славы, то титулы липли к «Ойлерз» и к нему самому один за другим. Однако стоило звезде уйти в «Лос-Анджелес», как ситуация изменилась. Канадцу, несмотря на все его величие, удалось дотащить «Кингз» до финала только в 1993-м. На этом все и закончилось. Тогда как прежние партнеры, оставшись без своего товарища, смогли сделать «Эдмонтон» обладателем Кубка Стэнли еще раз, а через несколько лет помогли добиться того же «Рейнджерс».
Многим не повезло оказаться в средних командах. В памяти сразу всплывает случай с Павлом Буре, который в конце 1990-х — начале 2000-х тащил на своем горбу «Флориду», но лишь раз вывел ее в плей-офф. Без преданной свиты ни один монарх не останется в памяти большим героем. Овечкину в это плане повезло, вспоминая фантастическую игру его партнера по «Кэпиталз» Евгения Кузнецова в Кубке Стэнли-2018.
Тем же, кто переживает по вопросу справедливости рекордов, можно посоветовать лишь набраться терпения. Александр находится в такой форме, что способен достать Гретцки на всех фронтах. Разве сейчас могут быть сомнения?
Автор: Михаил Зислис