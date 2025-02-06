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Оставьте в покое будущий рекорд Овечкина! В его величии не будет никаких сомнений

Не надо мешать с плей-офф голы, забитые в регулярном чемпионате.

Источник: Patrick Smith/Getty Images

Погоня Овечкина за Гретцки стала увлекательной историей, которая с каждой заброшенной нападающим «Вашингтона» шайбой обрастает новыми статистическими подробностями. Оказалось, что гол россиянина во встрече с «Флоридой», забитый за 0,1 секунды до завершения третьего периода, стал для него 950-м в карьере в НХЛ.

Сразу надо сделать важную ремарку. Этот юбилей обеспечила сумма шайб Ови в матчах регулярного чемпионата и плей-офф. Если подходить строго, то до Гретцки дистанция еще приличная — по этой метрике на счету канадской легенды 1016 голов. Однако этот хитрый прием у него на родине никому не пришло в голову использовать.

Сам Уэйн говорил в недавних интервью, что с радостью воспримет момент, когда его обгонит русский из «Кэпиталз». Рекорды устанавливают в спорте для того, чтобы потом их превосходить и ставить новые ориентиры для следующих поколений. В этой связи нервно реагировать на чью-то частную точку зрения было бы глупостью.

Источник: AP 2024

В профессиональных лигах Северной Америки с незапамятных времен существует четкое разделение на регулярный чемпионат и плей-офф. По своей сути это два совершенно разных турнира, отличающихся друг от друга задачами, длительностью, мотивацией и много чем еще.

Большинство индивидуальных наград, которые ежегодно вручаются по итогам сезона НХЛ, связаны с достижениями в регулярке, показанными по итогам изматывающего марафона из 82 игр. Сейчас за океаном никому — за исключением нескольких фриков — и в голову не придет усомниться в том, что рекорд, который покорит Овечкин, станет самым ценным и настоящим.

Источник: AP 2024

Кубковые успехи становятся следствием командной работы, а не только мастерства отдельных суперзвезд. Самым показательным является случай как раз с Гретцки. Когда он выступал в «Эдмонтоне», окруженный будущими членами Зала славы, то титулы липли к «Ойлерз» и к нему самому один за другим. Однако стоило звезде уйти в «Лос-Анджелес», как ситуация изменилась. Канадцу, несмотря на все его величие, удалось дотащить «Кингз» до финала только в 1993-м. На этом все и закончилось. Тогда как прежние партнеры, оставшись без своего товарища, смогли сделать «Эдмонтон» обладателем Кубка Стэнли еще раз, а через несколько лет помогли добиться того же «Рейнджерс».

Источник: Steve Crandall/Getty Images

Многим не повезло оказаться в средних командах. В памяти сразу всплывает случай с Павлом Буре, который в конце 1990-х — начале 2000-х тащил на своем горбу «Флориду», но лишь раз вывел ее в плей-офф. Без преданной свиты ни один монарх не останется в памяти большим героем. Овечкину в это плане повезло, вспоминая фантастическую игру его партнера по «Кэпиталз» Евгения Кузнецова в Кубке Стэнли-2018.

Тем же, кто переживает по вопросу справедливости рекордов, можно посоветовать лишь набраться терпения. Александр находится в такой форме, что способен достать Гретцки на всех фронтах. Разве сейчас могут быть сомнения?

Автор: Михаил Зислис

Вашингтон
6:3
1:1, 1:1, 4:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
5.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Пол Морис
Вратари
Логан Томпсон
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский, Сергей Бобровский)
1-й период
03:24
Джона Гаджович
07:16
Аарон Экблад
14:08
Эндрю Манджапане
(Расмус Сандин, Ник Дауд)
19:30
Сэм Беннетт
(Йеспер Боквист)
2-й период
20:20
Расмус Сандин
21:15
Том Уилсон
(Алексей Протас)
24:14
Александр Барков
(Сэм Райнхарт, Картер Верхэге)
38:58
Дмитрий Куликов
3-й период
42:19
Ларс Эллер
46:10
Ник Дауд
(Дилан Строум, Эндрю Манджапане)
46:10
Джейкоб Чикран
46:10
Эван Родригес
47:46
Мэттью Ткачак
(Нэйт Шмидт, Сэм Беннетт)
58:21
Алексей Протас
59:59
Александр Овечкин
(Ник Дауд, Мартин Фехервари)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь