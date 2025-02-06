Оставьте в покое будущий рекорд Овечкина! В его величии не будет никаких сомнений

Кубковые успехи становятся следствием командной работы, а не только мастерства отдельных суперзвезд. Самым показательным является случай как раз с Гретцки. Когда он выступал в «Эдмонтоне», окруженный будущими членами Зала славы, то титулы липли к «Ойлерз» и к нему самому один за другим. Однако стоило звезде уйти в «Лос-Анджелес», как ситуация изменилась. Канадцу, несмотря на все его величие, удалось дотащить «Кингз» до финала только в 1993-м. На этом все и закончилось. Тогда как прежние партнеры, оставшись без своего товарища, смогли сделать «Эдмонтон» обладателем Кубка Стэнли еще раз, а через несколько лет помогли добиться того же «Рейнджерс».