Назло тренеру-тирану. Мичков хочет забить лакросс-гол, даже несмотря на строжайший запрет Тортореллы

«Выходит так, что эту битву я проиграл. Считаю, что в нашей игре этого быть не должно, но эту битву за лакросс-голы проиграл именно я. В этом сезоне я уже говорил с Мичковым о них, примерно в тот момент, когда он пытался выполнить этот трюк в каждой встрече, ведь всякий раз это приводило к потере.



Я пытался объяснить Матвею, что его талант состоит в умении двигать шайбу и отдавать передачи, и потому, когда он находится с шайбой за воротами, он опасен именно тем, что может создавать моменты [партнерам]. Что мне сделать, запретить ему так играть?



Я попытался ему объяснить, что при игре с шайбой за воротами есть множество других решений, ведь его предыдущие попытки забросить лакросс-гол всякий раз приводили к потерям. Что ж, эту битву я проиграл. Я не собираюсь идти в этом вопросе до победного конца… Считаю, что нам так играть не надо. Ну, а получается так, как получается», — сетовал олдскулльный коуч.