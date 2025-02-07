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Назло тренеру-тирану. Мичков хочет забить лакросс-гол, даже несмотря на строжайший запрет Тортореллы

Очередная неудачная попытка сделать это была в прошедшем матче «Флайерз» и «Кэпиталз» (3:4). Забив, Матвей мог бы сделать хет-трик.

Источник: Mitchell Leff/Getty Images

Всю первую половину регулярки Джон Торторелла боролся со жгучим и непреодолимым желанием Матвея Мичкова забить лакроссс-гол в НХЛ. Однако в декабре главный тренер «Филадельфии» признал, что потерпел поражение в попытках достучаться до своего молодого нападающего.

Новость

«Выходит так, что эту битву я проиграл. Считаю, что в нашей игре этого быть не должно, но эту битву за лакросс-голы проиграл именно я. В этом сезоне я уже говорил с Мичковым о них, примерно в тот момент, когда он пытался выполнить этот трюк в каждой встрече, ведь всякий раз это приводило к потере.

Я пытался объяснить Матвею, что его талант состоит в умении двигать шайбу и отдавать передачи, и потому, когда он находится с шайбой за воротами, он опасен именно тем, что может создавать моменты [партнерам]. Что мне сделать, запретить ему так играть?

Я попытался ему объяснить, что при игре с шайбой за воротами есть множество других решений, ведь его предыдущие попытки забросить лакросс-гол всякий раз приводили к потерям. Что ж, эту битву я проиграл. Я не собираюсь идти в этом вопросе до победного конца… Считаю, что нам так играть не надо. Ну, а получается так, как получается», — сетовал олдскулльный коуч.

Источник: AP 2024

В этом сезоне Мичков пытался забросить с помощью трюка, который в НХЛ чаще называют на североамериканский и куда более созвучный его фамилии манер «мичиганом», по меньше мере пять раз. Однако все они оказались неудачными.

Этой ночью Матвей, оказавшись в начале третьего периода за воротами «Вашингтона», вновь попытался произвести фурор на домашнем льду. Причем сделал это при счете 3:2 в пользу «Флаерз», имея к тому моменту дубль на своем счету. Порази пацан с Урала правую девятку ворот Чарли Линдгрена, он бы устроил сумасшествие на «Уэллс Фарго Центр», заполнил собой все новостные ленты и вошел в историю — ранее еще никому в НХЛ не удавалось оформить хет-трик подобным образом.

Сейчас все больше кажется, что 39-й номер «Летчиков» не успокоится пока не забьет лакросс и одержим этой идеей. Его не останавливают ни слова тренеров, ни вратари, всегда ждущие подобного броска от него. Он будет пробовать до победного конца. И делайте с ним, что хотите, товарищ Торторелла и гувернер Знарок — вы его не остановите. Исходный код этого парня вы не взломаете и не перепишите.

Это упрямство выглядит так, словно для Мичкова — это внутренний вызов. Однако бесконечная уверенность Матвея взялась не на пустом месте — она подкреплена успешным опытом на других уровнях и постоянной отработкой этого компонента на тренировках. Вспоминаем вместе.

Он забивал лакросс МХЛ. И делал это не только в регулярке, но и в финальной серии Кубка Харламова в 2023-м.

Подобной наглостью воспитанник «Молота» ставил в тупик немцев на последнем для россиян ЮЧМ-2021 в Далласе.

Издевательски легко пермский вундеркинд забрасывал шведам на Евротуре. Причем эта шайба стала для него первой за взрослую сборную России!

Успешно зачекинился он и в КХЛ, покуражившись над китайцем Зехао Сунем в матче с «Куньлунем».

Вера Мичкова в собственные силы родилась не на пустом месте. Ее подкрепляют не только удачные примеры, но и постоянная шлифовка финта после основной части тренировок. Более того, в интернете достаточно видео, где сам Матвей учит поднимать шайбу на клюшку и исполнять лакросс.

Многие наверняка согласятся с Тортореллой, назовут погоню новичка «Филадельфии» за очередным изящным голом блажью и юношеским капризом, а также напомнят про количество потерь, к которым ведет это движение. Однако если шайба хорошо ложится на крюк и вокруг атакующего нет опекунов, то лакросс становится не менее опасным вариантом развития атаки для вратаря, чем плотный бросок с пятака после паса из-за лицевой линии.

Проблема в том, что сейчас энхаэловские вратари максимально готовы к лакроссу всякий раз, когда Мичков оказывается за воротами: «Я увидел, как он начал заходить на лакросс, и подумал: “О, черт, мне лучше подняться выше к перекладине”. Довольно впечатляюще», — сказал после сегодняшнего матча Чарли Линдгрен. Поэтому чем чаще Матвей будет «стучаться» в шлема вратарей, прикрывающих головой правую девятку, тем больше вопросов к нему будет возникать не только у Тортореллы, но и у партнеров.

Автор: Иван Богун

Филадельфия
3:4
1:1, 2:1, 0:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
7.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18726 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Спенсер Карбери
Вратари
Иван Федотов
(Иван Федотов, Иван Федотов)
Чарли Линдгрен
1-й период
04:03
Расмус Сандин
12:41
Эмиль Андре
17:31
Матвей Мичков
(Трэвис Санхейм)
19:07
Александр Овечкин
(Мартин Фехервари, Дилан Строум)
2-й период
22:11
Эрик Джонсон
24:17
Коннор Макмайкл
(Джейкоб Чикран, Алексей Протас)
25:47
Тревор ван Римсдайк
27:23
Тайсон Форстер
(Эмиль Андре, Трэвис Конекны)
31:19
Матвей Мичков
(Родриго Аболс, Джейми Драйсдейл)
3-й период
46:23
Ларс Эллер
(Тэйлор Рэддиш)
52:05
Джейкоб Чикран
(Тэйлор Рэддиш, Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь