Назло тренеру-тирану. Мичков хочет забить лакросс-гол, даже несмотря на строжайший запрет Тортореллы

Всю первую половину регулярки Джон Торторелла боролся со жгучим и непреодолимым желанием Матвея Мичкова забить лакроссс-гол в НХЛ. Однако в декабре главный тренер «Филадельфии» признал, что потерпел поражение в попытках достучаться до своего молодого нападающего.
«Выходит так, что эту битву я проиграл. Считаю, что в нашей игре этого быть не должно, но эту битву за лакросс-голы проиграл именно я. В этом сезоне я уже говорил с Мичковым о них, примерно в тот момент, когда он пытался выполнить этот трюк в каждой встрече, ведь всякий раз это приводило к потере.
Я пытался объяснить Матвею, что его талант состоит в умении двигать шайбу и отдавать передачи, и потому, когда он находится с шайбой за воротами, он опасен именно тем, что может создавать моменты [партнерам]. Что мне сделать, запретить ему так играть?
Я попытался ему объяснить, что при игре с шайбой за воротами есть множество других решений, ведь его предыдущие попытки забросить лакросс-гол всякий раз приводили к потерям. Что ж, эту битву я проиграл. Я не собираюсь идти в этом вопросе до победного конца… Считаю, что нам так играть не надо. Ну, а получается так, как получается», — сетовал олдскулльный коуч.
В этом сезоне Мичков пытался забросить с помощью трюка, который в НХЛ чаще называют на североамериканский и куда более созвучный его фамилии манер «мичиганом», по меньше мере пять раз. Однако все они оказались неудачными.
Этой ночью Матвей, оказавшись в начале третьего периода за воротами «Вашингтона», вновь попытался произвести фурор на домашнем льду. Причем сделал это при счете 3:2 в пользу «Флаерз», имея к тому моменту дубль на своем счету. Порази пацан с Урала правую девятку ворот Чарли Линдгрена, он бы устроил сумасшествие на «Уэллс Фарго Центр», заполнил собой все новостные ленты и вошел в историю — ранее еще никому в НХЛ не удавалось оформить хет-трик подобным образом.
Сейчас все больше кажется, что 39-й номер «Летчиков» не успокоится пока не забьет лакросс и одержим этой идеей. Его не останавливают ни слова тренеров, ни вратари, всегда ждущие подобного броска от него. Он будет пробовать до победного конца. И делайте с ним, что хотите, товарищ Торторелла и гувернер Знарок — вы его не остановите. Исходный код этого парня вы не взломаете и не перепишите.
Это упрямство выглядит так, словно для Мичкова — это внутренний вызов. Однако бесконечная уверенность Матвея взялась не на пустом месте — она подкреплена успешным опытом на других уровнях и постоянной отработкой этого компонента на тренировках. Вспоминаем вместе.
Он забивал лакросс МХЛ. И делал это не только в регулярке, но и в финальной серии Кубка Харламова в 2023-м.
Подобной наглостью воспитанник «Молота» ставил в тупик немцев на последнем для россиян ЮЧМ-2021 в Далласе.
Издевательски легко пермский вундеркинд забрасывал шведам на Евротуре. Причем эта шайба стала для него первой за взрослую сборную России!
Успешно зачекинился он и в КХЛ, покуражившись над китайцем Зехао Сунем в матче с «Куньлунем».
Вера Мичкова в собственные силы родилась не на пустом месте. Ее подкрепляют не только удачные примеры, но и постоянная шлифовка финта после основной части тренировок. Более того, в интернете достаточно видео, где сам Матвей учит поднимать шайбу на клюшку и исполнять лакросс.
Многие наверняка согласятся с Тортореллой, назовут погоню новичка «Филадельфии» за очередным изящным голом блажью и юношеским капризом, а также напомнят про количество потерь, к которым ведет это движение. Однако если шайба хорошо ложится на крюк и вокруг атакующего нет опекунов, то лакросс становится не менее опасным вариантом развития атаки для вратаря, чем плотный бросок с пятака после паса из-за лицевой линии.
Проблема в том, что сейчас энхаэловские вратари максимально готовы к лакроссу всякий раз, когда Мичков оказывается за воротами: «Я увидел, как он начал заходить на лакросс, и подумал: “О, черт, мне лучше подняться выше к перекладине”. Довольно впечатляюще», — сказал после сегодняшнего матча Чарли Линдгрен. Поэтому чем чаще Матвей будет «стучаться» в шлема вратарей, прикрывающих головой правую девятку, тем больше вопросов к нему будет возникать не только у Тортореллы, но и у партнеров.
Автор: Иван Богун