«Он сказал: “Король всё ещё я”. Реакция Америки на крутой 879-й гол Овечкина в НХЛ

«Каким образом Овечкин забьёт рекордный гол? Могу ли я где-нибудь сделать ставку на это? Мне кажется, что фанаты, не являющиеся поклонниками “Кэпиталз”, до сих пор думают, что он забивает из своего “офиса” больше, чем это есть на самом деле», — написал Серулло.