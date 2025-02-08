Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пас Наместникова помог «Виннипегу» одержать 8-ю победу подряд в НХЛ

«Виннипег» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Клуб «Виннипег Джетс» на своем льду обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу хозяев. В составе «Айлендерс» голы забили Симон Хольмстрем (2-я минута), Марк Гаткомб (13) и Кайл Палмьери (52). За «Виннипег» шайбы забросили Алекс Иафалло (5), Николай Элерс (35), а также дубль оформил Габриэль Виларди (25, 39).

Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников записал на свой счет голевую передачу, отметившись голевым действием в четвертом матче подряд. Всего на счету россиянина 29 очков (10 голов + 19 передач) в 52 матчах сезона. Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов также оформил результативную передачу.

«Виннипег» выиграл в восьмом матче регулярного чемпионата НХЛ подряд и лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 81 очко за 56 матчей. «Айлендерс» (57 очков) располагается на пятой позиции в Столичном дивизионе.

Результаты остальных матчей дня:

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0);

«Чикаго» — «Нэшвилл» — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1);

«Эдмонтон» — «Колорадо» — 4:5 (2:3, 2:1, 0:1).

Виннипег
4:3
1:2, 3:0, 0:1
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
8.02.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 14685 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Патрик Руа
Вратари
Коннор Хеллибак
Илья Сорокин
1-й период
01:05
Симон Хольмстрем
(Жан-Габриэль Пажо)
04:27
Алекс Иафалло
(Дилан Самберг, Брэд Ламберт)
12:07
Марк Гаткомб
2-й период
22:05
Бо Хорват
24:23
Габриэль Виларди
(Марк Шайфли, Кайл Коннор)
28:42
Энтони Деанджело
34:50
Николай Элерс
(Владислав Наместников, Коул Перфетти)
38:18
Габриэль Виларди
(Марк Шайфли, Кайл Коннор)
3-й период
41:02
Коул Перфетти
46:09
Колин Миллер
51:07
Кайл Палмиери
(Андерс Ли, Александр Романов)
53:11
Дилан Демело
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег
НХЛ: таблица и календарь