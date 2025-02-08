Пас Наместникова помог «Виннипегу» одержать 8-ю победу подряд в НХЛ

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Клуб «Виннипег Джетс» на своем льду обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу хозяев. В составе «Айлендерс» голы забили Симон Хольмстрем (2-я минута), Марк Гаткомб (13) и Кайл Палмьери (52). За «Виннипег» шайбы забросили Алекс Иафалло (5), Николай Элерс (35), а также дубль оформил Габриэль Виларди (25, 39).
Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников записал на свой счет голевую передачу, отметившись голевым действием в четвертом матче подряд. Всего на счету россиянина 29 очков (10 голов + 19 передач) в 52 матчах сезона. Российский защитник «Айлендерс» Александр Романов также оформил результативную передачу.
«Виннипег» выиграл в восьмом матче регулярного чемпионата НХЛ подряд и лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 81 очко за 56 матчей. «Айлендерс» (57 очков) располагается на пятой позиции в Столичном дивизионе.
Результаты остальных матчей дня:
«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0);
«Чикаго» — «Нэшвилл» — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1);
«Эдмонтон» — «Колорадо» — 4:5 (2:3, 2:1, 0:1).