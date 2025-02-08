Пас Наместникова помог «Виннипегу» одержать 8-ю победу подряд в НХЛ

Встреча, прошедшая в Виннипеге, завершилась со счетом 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) в пользу хозяев. В составе «Айлендерс» голы забили Симон Хольмстрем (2-я минута), Марк Гаткомб (13) и Кайл Палмьери (52). За «Виннипег» шайбы забросили Алекс Иафалло (5), Николай Элерс (35), а также дубль оформил Габриэль Виларди (25, 39).