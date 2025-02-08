Ассист Дадонова не спас «Даллас» от поражения «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Уоррен Фогель (1-я минута), Кевин Фиала (29), Алекс Лаферрье (32) и Анже Копитар (52). За «Даллас» дубль оформил Мэтт Дюшен (20; 50), также по голу забили Томас Харли (30) и Маврик Бурк (47). В серии буллитов точнее оказались игроки «Лос-Анджелес Кингз».