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Ассист Дадонова не спас «Даллас» от поражения «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ

Передача Дадонова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом».

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Даллас Старз» на выезде по буллитам уступил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Уоррен Фогель (1-я минута), Кевин Фиала (29), Алекс Лаферрье (32) и Анже Копитар (52). За «Даллас» дубль оформил Мэтт Дюшен (20; 50), также по голу забили Томас Харли (30) и Маврик Бурк (47). В серии буллитов точнее оказались игроки «Лос-Анджелес Кингз».

Российский нападающий Евгений Дадонов записал на свой счет результативную передачу. Всего на его счету 30 очков (15 голов + 15 передач) в 54 играх сезона.

«Даллас» идет на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 70 очков. «Лос-Анджелес» (64 очка) располагается на третьей позиции в Тихоокеанском дивизионе.

Лос-Анджелес
5:4
1:1, 2:1, 1:2, 0:0
Б
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
8.02.2025, 06:30 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Питер Дебур
Вратари
Давид Риттих
Джейк Эттингер
1-й период
00:11
Уоррен Фогеле
(Филлип Дано)
09:41
Якоб Мовераре
11:22
Мэйсон Марчмент
19:58
Мэтт Дюшен
2-й период
20:00
Таннер Жанно
20:00
Брендан Смит
28:16
Кевин Фиала
(Филлип Дано)
29:29
Томас Харли
31:43
Алекс Лафферье
(Куинтон Байфилд, Кевин Фиала)
3-й период
46:53
Маврик Бурк
49:41
Мэтт Дюшен
51:40
Анже Копитар
(Адриан Кемпе, Тревор Мур)
54:47
Адриан Кемпе
54:47
Оскар Бек
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Адриан Кемпе
(Лос-Анджелес)
Лучшие игроки матча
Статистика
9
Штрафное время
9
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас
Лос-Анджелес
НХЛ: таблица и календарь