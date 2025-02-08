Ассист Дадонова не спас «Даллас» от поражения «Лос-Анджелесу» в матче НХЛ

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Даллас Старз» на выезде по буллитам уступил «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 5:4 (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Уоррен Фогель (1-я минута), Кевин Фиала (29), Алекс Лаферрье (32) и Анже Копитар (52). За «Даллас» дубль оформил Мэтт Дюшен (20; 50), также по голу забили Томас Харли (30) и Маврик Бурк (47). В серии буллитов точнее оказались игроки «Лос-Анджелес Кингз».
Российский нападающий Евгений Дадонов записал на свой счет результативную передачу. Всего на его счету 30 очков (15 голов + 15 передач) в 54 играх сезона.
«Даллас» идет на втором месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 70 очков. «Лос-Анджелес» (64 очка) располагается на третьей позиции в Тихоокеанском дивизионе.