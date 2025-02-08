Летом в «Вашингтон» никто не верил. Но команде приносят успех… травмы

При этом нынешняя ситуация — это явно не хитрости «столичных» по обходу потолка. «Если я не играю [из-за болей в спине], обычно я буквально лежу на полу и писаю в бутылки из-под воды. Это отстой, когда такое случается и я не могу забирать детей или делать что-либо ещё, пока не поеду к доктору в Миннесоту и он меня не восстановит», — говорил Оши после прошлого года. Бекстрём пропустил почти 80 игр за два года, а в прошлом году шведа хватило лишь на восемь матчей в сезоне, после которых Никлас объявил о приостановке карьеры.