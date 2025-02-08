Овечкин не просто грохнет рекорд Гретцки, он надолго перепишет историю Америки! 10 рекордов, которые установит Ови

Александр Овечкин — главная звезда «Вашингтона» с момента своего появления в клубе. То есть уже 20 лет. Логично, что при отсутствии травм и повреждений место на льду в самых ключевых моментах матчей у Ови фактически забронировано. Капитан «Столичных» исправно выходит на последние минуты встреч и имеет солидное игровое время в овертаймах. Чем не плодородная почва для того, чтобы поставить победные голы на поток? За карьеру Александр забросил 134 решающих шайбы. То есть каждый 11-й матч Ови приносит своей команде 2 очка. Это второе место в истории НХЛ. Первое занимает Яромир Ягр с показателем в 135 победных голов. Получается, что для лидерства в этом списке Великой Восьмерке не хватает всего 2 победных выстрела. При определенных обстоятельствах Овечкину вполне по силам побить этот рекорд уже в этом сезоне.