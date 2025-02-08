Овечкин не просто грохнет рекорд Гретцки, он надолго перепишет историю Америки! 10 рекордов, которые установит Ови

Одна из главных тем, в рамках которой упоминается имя Александра Овечкина в последние годы — снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Вероятно, не проходит и дня, чтобы члены хоккейного сообщества не вспомнили о величайшей погоне современности. Все с нетерпением ждут, когда Ови наконец станет единоличным королем-снайпером в истории НХЛ.
В этой связи внимание к другим потенциальным рекордам Александра Великого несколько угасло. А ведь капитан «Вашингтона» может побить целое множество исторических достижений до окончания контракта с «Вашингтоном», который будет действовать еще следующий сезон. Представляем вам главные из них.
Снайперский рекорд
Пусть о нем уже было сказано выше, но какой же топ потенциальных рекордов Александра Овечкина без самого главного из них? Чтобы примерить на себя статус величайшего снайпера за всю историю НХЛ, Ови осталось забить всего 15 голов. На счету Уэйна Гретцки 894 точных броска, в то время как капитан «Кэпиталз» настрелял 879 шайб.
Многие не верят, что воспитанник московского «Динамо» вступит на снайперский престол в текущем сезоне. Всему виной прошлая регулярка, в рамках которой Овечкин отличился 31 раз. Для Ови это лишь пятый полноценный сезон за карьеру, когда он не смог забросить 40 шайб. Но Александр Великий любит удивлять. Так что мало кто поразится, если легендарный форвард по ходу текущей регулярки выстрелит еще 15 раз и сделает то, чего мы все так ждем последние несколько лет.
Рекорд по сезонам с 25+ голами
Для Александра Овечкина рубеж в 25 заброшенных шайб никогда не был проблемой. Если разделить общее число его голов за карьеру на количество сыгранных сезонов, то получится 44 шайбы. Столько Ови забивает в среднем за регулярный чемпионат. Единственный раз в карьере, когда Александр Великий не преодолел эту планку, пришелся на сокращенный сезон из-за коронавируса. В этой регулярке капитан «Вашингтона» забил больше 25 голов в 19-й раз в карьере. Рекордсмен в этом отношении — Горди Хоу, на счету которого 20 подобных сезонов.
Рекорд по количеству серий из четырех матчей подряд с голами
В этом сезоне Александр Великий в 34-й раз в карьере выдал серию из 4-х матчей подряд с заброшенными шайбами. И сравнялся по этому показателю с Марио Лемье, который долгие годы единолично удерживал данное достижение. Учитывая то, с какой стабильностью капитан «Вашингтона» забивает в текущем сезоне, ему вполне по силам выдать еще одно комбо из 4-х матчей с голами и выйти на чистое первое место. Тем самым занеся в свой послужной список еще один рекорд НХЛ.
Рекорд по победным шайбам
Александр Овечкин — главная звезда «Вашингтона» с момента своего появления в клубе. То есть уже 20 лет. Логично, что при отсутствии травм и повреждений место на льду в самых ключевых моментах матчей у Ови фактически забронировано. Капитан «Столичных» исправно выходит на последние минуты встреч и имеет солидное игровое время в овертаймах. Чем не плодородная почва для того, чтобы поставить победные голы на поток? За карьеру Александр забросил 134 решающих шайбы. То есть каждый 11-й матч Ови приносит своей команде 2 очка. Это второе место в истории НХЛ. Первое занимает Яромир Ягр с показателем в 135 победных голов. Получается, что для лидерства в этом списке Великой Восьмерке не хватает всего 2 победных выстрела. При определенных обстоятельствах Овечкину вполне по силам побить этот рекорд уже в этом сезоне.
Рекорд по голам на последней минуте периода
Александр Великий забросил шайбу в ворота «Филадельфии» за 53 секунды до окончания первого периода. Этот гол стал 98-м в карьере Ови, когда он забивал на последней минуте двадцатиминутки. Ранее чистое первое место в этом отношении занимал Уэйн Гретцки, но воспитанник московского «Динамо» и тут до него добрался. Учитывая тот факт, что Овечкина постоянно выпускают на последние минуты матча при благоприятном для «Вашингтона» счете, у него есть все шансы оставить канадца позади уже в этом сезоне.
Рекорд по голам среди европейцев в возрасте 39 лет
Первое место по заброшенным шайбам для 39-летних в НХЛ принадлежит Горди Хоу — он забил в этом возрасте 39 раз. Ови имеет все шансы добраться и до этого показателя, но сначала ему нужно превзойти другой рекорд — европейский. Который между собой делят швед Даниэль Альфредссон и финн Теэму Селянне. Оба забивали по 27 голов в 39 лет. Сейчас на счету Александра Великого 26 точных бросков — еще 2 и Альфредссон с Селянне останутся позади.
Количество сезонов для россиян
Текущая регулярка стала для величайшего снайпера современности 20-й в карьере. Он повторил рекорд Сергея Гончара, ранее удерживавшего лидерство в этом отношении. В следующем сезоне Александр Великий приберет к рукам и это достижение. Которое вряд ли кто-то сможет побить в ближайшие годы.
Рекорд по сезонам с 50+ голами
Самый урожайный сезон с точки зрения голов Ови провел 17 лет назад. В регулярке-2007/08 он настрелял фантастические 65 шайб. Разумеется, сейчас Александру Великому о таких показателях остается только мечтать. Больше за отметку в 60 точных бросков он не перебирался никогда. Зато на счету величайшего снайпера современности целых 9 сезонов с 50+ шайбами. Столько же у Уэйна Гретцки и Майка Босси.
Почему бы не обогнать двух легенд и не стать первым в истории хоккеистом НХЛ, забивавшим 50 и более голов в 10 регулярках за карьеру? Кто-то скажет, что Александр уже не тот. Но ведь три года назад этот рубеж ему покорился. Ничто не мешает Овечкину совершить это снайперское чудо и сейчас. Тем более в этом сезоне Ови уже настрелял 26 шайб в 38 матчах. Если капитан «Вашингтона» продолжит забивать в том же темпе, то падет не только рекорд Гретцки, но и это достижение.
Рекорд по количеству сезонов с 35+ голами
Ови выбивал 35+ шайб в 14 сезонах в карьере. Столько же у другой легенды «Вашингтона» — Майка Гартнера. Александр Великий мог бы обойти канадца еще в прошлой регулярке, но тогда величайший снайпер современности остановился на отметке в 31 гол. В этот раз россиянин вряд ли оплошает, поэтому ждем пополнения в его списке рекордов.
Рекорд по количеству силовых приемов
Прямо сейчас на счету Александра 3704 хита. Больше во всей истории НХЛ только у Мэтта Мартина (3922) и Кэла Клаттербака (4029). В среднем Ови делает чуть меньше 200 хитов за регулярку. Чтобы стать единоличным рекордсменом, ему осталось сделать всего 325 силовых. За оставшиеся по контракту с «Вашингтоном» полтора сезона управиться вполне реально — все в руках Александра Великого.
Автор: Максим Самарцев