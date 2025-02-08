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Шестеркин получил травму и пропустит до двух недель

Вратарь клуба НХЛ «Рейнджерс» Шестеркин получил травму и выбыл на 1−2 недели.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил травму верхней части тела, сообщает журналистка Молли Уокер в соцсети X.

По информации источника, голкипер пропустит 1−2 недели. Пресс-служба «Рейнджерс» объявила о вызове канадского вратаря Дилана Гаранда из клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Хартфорд Вулф Пэк».

Шестеркину 29 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 39 матчах и помог команде одержать 18 побед. В среднем за игру он отражает 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,87. В его активе три шатаута.

Рейнджерс
2:3
1:0, 1:3, 0:0
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
8.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Майк Салливан
Вратари
Игорь Шестеркин
Алекс Неделькович
(Алекс Неделькович)
1-й период
08:31
Винс Трочек
(Алексис Лафренье)
10:32
Командный штраф
2-й период
22:25
Блэйк Лизотт
(Ноэль Аччиари, Эрик Карлссон)
23:39
Адам Фокс
(Райан Линдгрен, Винс Трочек)
29:07
Рикард Ракелль
(Брайан Раст, Энтони Бовилье)
31:02
Уилл Куилль
31:59
Филип Томасино
(Брайан Раст, Майкл Бантинг)
37:52
Райлли Смит
3-й период
53:45
Пьер-Оливье Жозеф
57:24
Майкл Бантинг
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь