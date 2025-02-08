Шестеркин получил травму и пропустит до двух недель

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил травму верхней части тела, сообщает журналистка Молли Уокер в соцсети X.
По информации источника, голкипер пропустит 1−2 недели. Пресс-служба «Рейнджерс» объявила о вызове канадского вратаря Дилана Гаранда из клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Хартфорд Вулф Пэк».
Шестеркину 29 лет. В нынешнем сезоне он принял участие в 39 матчах и помог команде одержать 18 побед. В среднем за игру он отражает 90,6% бросков при коэффициенте надежности 2,87. В его активе три шатаута.