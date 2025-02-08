Никита Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Теперь на его счету 609 ассистентских баллов в матчах за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Таким образом, он обошёл Виктора Хедмана (607) и стал лучшим ассистентом в истории клуба. Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). «Тампа-Бэй Лайтнинг» выигрывает со счётом 4:2.