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Никита Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил две голевые передачи за три минуты со старта игры регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз».

Источник: Чемпионат.com
Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 19, 8.02.2025, 21:00
Детройт
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Тампа-Бэй
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Теперь на его счету 609 ассистентских баллов в матчах за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Таким образом, он обошёл Виктора Хедмана (607) и стал лучшим ассистентом в истории клуба. Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США). «Тампа-Бэй Лайтнинг» выигрывает со счётом 4:2.

«Детройт Ред Уингз» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала 61 очко за 54 матча. «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на шестой строчке, заработав 62 очка за 53 игры.

Тампа-Бэй
Детройт
НХЛ: таблица и календарь