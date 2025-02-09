Шайба Тренина принесла «Миннесоте» победу над «Айлендерс» в НХЛ

Для Тренина эта шайба стала шестой в сезоне, всего на счету россиянина 12 очков (6 голов + 6 передач) в 51 матче, он был признан второй звездой встречи. Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков отдал две голевые передачи, россиянин достиг отметки в 25 очков (7+18) в 51 игре. Голкипер команды Илья Сорокин отразил 27 из 32 бросков по воротам.