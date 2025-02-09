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Шайба Тренина принесла «Миннесоте» победу над «Айлендерс» в НХЛ

Тренин помог «Миннесоте» победить «Айлендерс», Деанджело забил в свои ворота.

Источник: Mitchell Leff/Getty Images

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Марко Росси (4-я минута), Фредерик Годро (34), Мэттью Болди (38, 46), Яков Тренин (39), которому ассистировал соотечественник Марат Хуснутдинов, и Маркус Фолиньо (56). У гостей отличились Кайл Палмьери (4), Брок Нельсон (21) и Андерс Ли (28). Пятый гол для «Миннесоты» фактически принес ранее выступавший за петербургский СКА защитник Тони Деанджело, который забросил шайбу в собственные ворота.

Для Тренина эта шайба стала шестой в сезоне, всего на счету россиянина 12 очков (6 голов + 6 передач) в 51 матче, он был признан второй звездой встречи. Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков отдал две голевые передачи, россиянин достиг отметки в 25 очков (7+18) в 51 игре. Голкипер команды Илья Сорокин отразил 27 из 32 бросков по воротам.

«Миннесота» с 70 очками занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, «Айлендерс» с 57 очками идут шестыми в Столичном дивизионе.

Результаты других матчей игрового дня:

«Ванкувер Кэнакс» — «Торонто Мейпл Лифс» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0);

«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4 (2:1, 1:1, 0:2);

«Флорида Пантерз» — «Оттава Сенаторз» — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0);

«Нэшвилл Предаторз» — «Баффало Сейбрз» — 6:4 (2:2, 2:1, 2:1).

Миннесота
6:3
1:1, 3:2, 2:0
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
9.02.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 18539 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Патрик Руа
Вратари
Филип Густавссон
Илья Сорокин
(Илья Сорокин)
1-й период
03:19
Марко Росси
(Джаред Сперджен, Мэтт Болди)
03:32
Кайл Палмиери
(Максим Цыплаков, Брок Нельсон)
07:01
Марко Росси
09:26
Скотт Перунович
2-й период
20:28
Брок Нельсон
(Максим Цыплаков, Кайл Палмиери)
27:17
Андерс Ли
(Скотт Перунович)
31:38
Кейси Сизикас
33:21
Фредерик Годро
(Лиам Эгрен, Брок Фэйбер)
37:59
Мэтт Болди
(Юнас Бродин, Джаред Сперджен)
38:50
Яков Тренин
(Джейкоб Миддлтон, Марат Хуснутдинов)
3-й период
45:53
Мэтт Болди
49:59
Деклэйн Чисхольм
55:46
Маркус Фолиньо
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Айлендерс
НХЛ: таблица и календарь