Шайба Тренина принесла «Миннесоте» победу над «Айлендерс» в НХЛ

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Марко Росси (4-я минута), Фредерик Годро (34), Мэттью Болди (38, 46), Яков Тренин (39), которому ассистировал соотечественник Марат Хуснутдинов, и Маркус Фолиньо (56). У гостей отличились Кайл Палмьери (4), Брок Нельсон (21) и Андерс Ли (28). Пятый гол для «Миннесоты» фактически принес ранее выступавший за петербургский СКА защитник Тони Деанджело, который забросил шайбу в собственные ворота.
Для Тренина эта шайба стала шестой в сезоне, всего на счету россиянина 12 очков (6 голов + 6 передач) в 51 матче, он был признан второй звездой встречи. Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков отдал две голевые передачи, россиянин достиг отметки в 25 очков (7+18) в 51 игре. Голкипер команды Илья Сорокин отразил 27 из 32 бросков по воротам.
«Миннесота» с 70 очками занимает третье место в таблице Центрального дивизиона, «Айлендерс» с 57 очками идут шестыми в Столичном дивизионе.
Результаты других матчей игрового дня:
«Ванкувер Кэнакс» — «Торонто Мейпл Лифс» — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0);
«Коламбус Блю Джекетс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:4 (2:1, 1:1, 0:2);
«Флорида Пантерз» — «Оттава Сенаторз» — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0);
«Нэшвилл Предаторз» — «Баффало Сейбрз» — 6:4 (2:2, 2:1, 2:1).