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Передача Дадонова помогла «Далласу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Даллас» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. «Даллас Старз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 8:3 (3:2, 2:0, 3:1) в пользу гостей, у которых отличились Мэтт Дюшен (4-я и 28-я минуты), Джейсон Робертсон (11), Мэйсон Марчмент (14), Маврик Бурк (36), Уайатт Джонстон (52), Томас Харли (53) и Джейми Бенн (54). В составе проигравших шайбы забросили Вильям Эклунд (2), Фабиан Зеттерлунд (3) и Уокер Дюэр (53).

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Теперь на его счету 31 очко (15 голов и 16 пасов) в 55 матчах сезона.

«Даллас» с 72 очками занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, «Сан-Хосе» (37 очков) идет последним, восьмым в Тихоокеанском дивизионе.

В других матчах дня «Калгари Флэймз» проиграл дома в овертайме «Сиэтл Кракен» (2:3), «Анахайм Дакс» в гостях победил по буллитам «Лос-Анджелес Кингз» (2:1).

Сан-Хосе
3:8
2:3, 0:2, 1:3
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
9.02.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
SAP Center, 17435 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Питер Дебур
Вратари
Витек Ванечек
Кейси Десмит
1-й период
01:25
Вильям Эклунд
(Маклин Селебрини, Тайлер Тоффоли)
02:46
Фабиан Зеттерлунд
(Уилл Смит, Эндрю Потуролски)
03:02
Мэтт Дюшен
(Микаэль Гранлунд)
04:06
Тимоти Лильегрен
07:16
Лиан Биксель
10:08
Джейсон Робертсон
(Мэтью Дамба, Лиан Биксель)
13:24
Мэйсон Марчмент
(Микаэль Гранлунд, Мэтт Дюшен)
2-й период
26:58
Уилл Смит
27:30
Мэтт Дюшен
(Уайатт Джонстон, Томас Харли)
29:41
Лиан Биксель
35:42
Маврик Бурк
(Джейми Бенн, Евгений Дадонов)
3-й период
51:20
Уайатт Джонстон
(Колин Блэкуэлл, Оскар Бек)
52:33
Томас Харли
(Эса Линделл, Роопе Хинтц)
53:00
Уокер Дуэр
(Тай Делландреа, Карл Грундстрем)
53:37
Джейми Бенн
(Лиан Биксель)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе
Даллас
НХЛ: таблица и календарь