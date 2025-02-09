Передача Дадонова помогла «Далласу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. «Даллас Старз» обыграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 8:3 (3:2, 2:0, 3:1) в пользу гостей, у которых отличились Мэтт Дюшен (4-я и 28-я минуты), Джейсон Робертсон (11), Мэйсон Марчмент (14), Маврик Бурк (36), Уайатт Джонстон (52), Томас Харли (53) и Джейми Бенн (54). В составе проигравших шайбы забросили Вильям Эклунд (2), Фабиан Зеттерлунд (3) и Уокер Дюэр (53).
Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился голевой передачей. Теперь на его счету 31 очко (15 голов и 16 пасов) в 55 матчах сезона.
«Даллас» с 72 очками занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, «Сан-Хосе» (37 очков) идет последним, восьмым в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах дня «Калгари Флэймз» проиграл дома в овертайме «Сиэтл Кракен» (2:3), «Анахайм Дакс» в гостях победил по буллитам «Лос-Анджелес Кингз» (2:1).