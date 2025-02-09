Передача Дадонова помогла «Далласу» победить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Встреча в Сан-Хосе завершилась со счетом 8:3 (3:2, 2:0, 3:1) в пользу гостей, у которых отличились Мэтт Дюшен (4-я и 28-я минуты), Джейсон Робертсон (11), Мэйсон Марчмент (14), Маврик Бурк (36), Уайатт Джонстон (52), Томас Харли (53) и Джейми Бенн (54). В составе проигравших шайбы забросили Вильям Эклунд (2), Фабиан Зеттерлунд (3) и Уокер Дюэр (53).